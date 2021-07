Reñido final del Campeonato de Balears individual de golf en el que el jugador amateur Miguel Bisellach, de Pula Golf, arrebataba el título de campeón al profesional Sebastián García, que hasta el hoyo 9 de esta tercera jornada llevaba tres golpes de ventaja sobre el jugador de Pula, en una jornada en la que Rafel Nadal decidió regresar a los entrenamientos en su academia en Manacor, sin pasar por el campo de Son Antem, donde se disputaba la última jornada del Autonómico.

Al finalizar los 54 hoyos de la competición, Bisellach y García terminaban en tablas, a 215 golpes con un acumulado de -1 del par del campo, empate que quedó resuelto a favor del primero, después de un play-off disputado entre los dos en el hoyo 18, proclamándose de esta manera Campeón de Balears Individual de Profesionales 2021. Sebastián García se coronó subcampeón y Toni Ferrer quedó en tercera posición. El Campeonato, puntuable para el World Amateur Golf Ranking se disputó en el recorrido Oeste de Marriott Golf Son Antem los días 3 al 5 de julio, bajo la modalidad stroke play scratch. Han participado un total de 43 jugadores, 18 de ellos profesionales.

Nadal, sexto tras los dos recorridos del sábado y el domingo, no completó su participación en el torneo. El tenista de Manacor presentó una tarjeta de 74 golpes en la jornada inaugural, situándose segundo. El domingo firmó un 77, cinco por encima del campo, para un +7 que le hizo descender a la sexta plaza.

No hubo más palos de golf. Nadal ayer decidió seguir trabajando en las pistas duras de la Rafa Nadal Academy by Movistar pensando en la gira americana de pista dura: Masters 1000 ATP de Canadá, en Toronto, Masters 1000 ATP de Cincinnatti y, sobre todo, US Open en Nueva York.