Pilotades | Pla de na Tesa y la Victoria suben

A Primera: El Athlètic Huialfàs, Pòrtol y Portocristo suben

En cuanto al ascenso a Primera Regional este fin de semana se decidieron los tres últimos conjuntos. El cuadro pobler del Athlètic Huialfàs, el Pòrtol de Marratxí y el Portocristo lograron el ansiado ascenso al eliminar al Santa Mónica, Andratx y Talarrubias, respectivamente.

Guillem Llaneras: «Estoy muy feliz de seguir en el Constancia»

El entrenador Guillem Llaneras valoró su reciente renovación una campaña más con el Constancia al frente del equipo de Tercera División: Estoy muy contento seguir en Inca una temporada más. Será la séptima consecutiva en esta entidad en la que estoy como si fuera mi casa. La directiva me ha demostrado todo su apoyo, y eso es muy importante».

Empresas: Este viernes comienza la Liga de fútbol-7

Un año, cuatro meses y veinte días después y con la autorización de Salut y Esports, vuelve a rodar el balón en el deporte de empresas. La primera Liga en empezar será la de fútbol-7 que lo hará este próximo viernes con los primeros encuentros previstos. Los partidos inaugurales son: el día 2, Renault Arenal Peña Bética-Aficionats Consell (21:00 horas en Son Verí); y el 7, Murenc Atlètic-Cuida tu Cabello Can Remendón (20:30 en Muro). En juego, una plaza para el próximo Campeonato Inter-Comunidades 2022.

Fútbol playa: El Collerense gana tres partidos en la Liga Nacional

El Collerense de fútbol playa femenino saldó con victorias sus tres primeros compromisos de la primera fase de la Liga Nacional que se celebra en Torrox (Málaga). En su primer enfrentamiento, las jugadoras de Javier Herreros ganaron al Playas Cáceres, las actuales subcampeonas de Europa por un ajustado 6-7, mientras que en el segundo partido, las palmesanas doblegaron al Huelva por un contundente por 5-3. El sábado golearon por 2-16 al Alicante Sun y por la tarde cayeron con el líder Ais Playa San Javier por 8-1. La segunda fase de disputará en Cádiz del 20 al 22 de julio.

Base: El Campos cadete logra el ascenso a la nueva Preferente

El Campos festeja otro ascenso además de su primera plantilla que ha retornado a la Tercera División. El cuadro cadete que entrena Tomeu Prohens, Miquel Coll y Sergi Cava, ha logrado subir a la máxima categoría, la Preferente, tras completar una extraordinaria temporada. La plantilla la conforman los siguientes jugadores: Evan Barahona, Sergio Cava, Miguel Ángel Corbalán, Sergi Giraldo, Víctor González, Ricardo Mendes, Aymane Mezgout, Miquel Ángel Mora, Jaime Moreno, Joan Nadal, Cristian Quintana, Miquel Roig, Celino Schrader, Jordi Vara, Miquel Veny y Nofre Vidal.

Base: El Poblense empieza hoy su tradicional campus de verano

El Campus de Fútbol de la UD Poblense empieza hoy y está dirigido a niños y niñas, a partir de 5 años de edad. Las actividades se desarrollarán solo por la mañana y en los dos campos de fútbol municipales y en la piscina. La dirección correrá a cargo de Martí Munar, con el beneplácito de los fundadores y coordinadores del mismo, Martí Gost y Salva Soberats. Como monitores estarán: Javi Moreno, Thomas Giaquinto y Álvaro de Dios, además de los ya habituales: Manu Diez, Tià Payeras, Biel Comas, Miquel Àngel Llabrés, Martí Payeras, Pere Amer y Josep Payeras, co la participación especial del ex- jugador de Primera División Iván Ramis. La especialidad de porteros correrá a cargo de Juan Carlos Sánchez, ex portero del Atlético de Baleares. Una vez más el patrocinio del campus correrá a cargo de la firma Mateu Export, informa Joan Payeras.