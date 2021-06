A Joan Mir (Suzuki) se le vuelve a resistir una nueva sesión de clasificación. Ya es su tónica habitual, aunque eso parece ya no molestar al piloto mallorquín de MotoGP. El vigente campeón del mundo saldrá desde la décima posición en la parrilla de salida de Montmeló, en un Gran Premio de Catalunya en el que el francés Fabio Quartararo (Yamaha) sumó su quinta ‘pole position’ de la temporada al ser el más rápido en la segunda clasificación, por delante del australiano Jack Miller (Ducati) y del francés Johann Zarco (Ducati).

“Estoy un poco decepcionado con mi clasificación como siempre, esta es un área en la que todavía tenemos que mejorar. A veces tenemos algunos problemas que me impiden mostrar mi potencial y me frustra, pero hoy me sentí bien con la moto, encontramos algunas cosas útiles y creo que mañana puedo hacer una buena carrera. La gestión de neumáticos será muy importante aquí, por lo que será uno de nuestros principales objetivos ", analizó Mir al término de la sesión.

En Moto2, Augusto Fernández se aupó con la cuarta plaza, mostrando claramente las cartas en uno de los circuitos donde más cómodo se siente. El piloto del equipo Marc VDS Racing firmó una vuelta espectacular en la FP3, lo que le llevó a la cima de la tabla de tiempos durante más de 30 minutos. El mallorquín mostró una mejora constante durante una Q2 muy reñida y su vuelta de 1: 43.501 igualó su mejor resultado en la clasificación en la cuarta posición.

“Estoy muy feliz de estar en la segunda fila. Hemos sido tan fuertes este fin de semana que el objetivo era estar en la primera fila, pero no podemos decepcionarnos porque he sido rápido y competitivo en todas las sesiones hasta ahora. El ritmo en la Q2 fue increíblemente rápido y di mi máximo. Lo importante ha sido mi constancia este fin de semana. Será importante terminar y asegurarnos de que capitalizamos el buen trabajo realizado”, señaló Augusto.

Izan Guevara, por su parte, ha completando uno de sus mejores fines de semana de la temporada en Moto3 y saldrá en el Gran Premio de Cataluña desde la quinta posición de la parrilla. El piloto balear tiene buen ritmo y solamente se le ha escapado la primera fila por no haber podido calentar bien el neumático en la vuelta previa a su giro lanzado. Guevara pone su vista en el podio, un objetivo alto, pero al alcance después de un buen fin de semana de trabajo. “Estoy contento porque llevamos un buen fin de semana en Barcelona. Tocará gestionar bien la carrera desde la quinta posición de salida. En la última vuelta del cronometrado no he calentado el neumático todo lo que debería y luego la moto me iba dando sustos. Estoy contento de salir desde la segunda fila, lucharemos por el podio”, reconoció el mallorquín del equipo Aspar, mejor debutante en la parrilla de Montmeló.

Por su parte, el representante mallorquín en motos eléctricas, Miquel Pons, saldrá desde una meritoria cuarta posición.