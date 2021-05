El jugador del Villarreal, Dani Parejo, afirmó en declaraciones a Movistar al final del encuentro ante el Manchester United, que su equipo ha hecho historia al ganar esta final y que la afición y el club se lo merecen.

Parejo dedicó el triunfo al presidente del club, Fernando Roig, al que no se le permitió estar en el encuentro como consecuencia de haber pasado el covid-19, a su propia familia y a toda la afición del club. "Ha sido un partido muy duro, hemos sufrido, peor también lo hemos manejado en algunos momentos y hemos marcado todos los penaltis", señaló Parejo, quien también destacó la importancia de estar en la próxima edición de la Liga de Campeones.

Coquelin: "Ha sido un cuento de hadas"

Francis Coquelin también aseguró que ganar al Manchester United en una final es "increíble" y que la Liga Europa ha sido "como un cuento de hadas". "Ha sido una competición muy dura y jugar contra el Manchester United, un equipazo, sabíamos que iba a ser complicado. No conseguimos meternos en la Champions League a través de la liga, así que conseguirlo ganando el título es algo especial, además es el primer trofeo para el equipo", dijo Coquelin a BT Sport. "Es una gran forma de acabar la temporada. Tuvimos un partido duro, ellos nos presionaron mucho y tuvimos que aguantar, sobre todo en la segunda parte. Los penaltis son una lotería, pero conseguimos ganar". "El torneo ha sido un cuento de hadas. Ganarles en la final es algo increíble. Vamos a intentar celebrarlo porque ha sido algo increíble para el club. El presidente no ha podido estar aquí así que espero que lo haya disfrutado enfrente de la televisión", añadió Coquelin.

Gerard Moreno: "Pensaba que tenía que lanzar el duodécimo penalti"

El delantero del Villarreal Gerard Moreno dijo, tras proclamarse campeón de la Liga Europa, que llegó a pensar que tenía que lanzar el duodécimo lanzamiento de una "interminable" tanda de penaltis. El Villarreal se hizo con el título ante el Manchester United al transformar los once lanzamientos de los que dispuso mientras que el argentino Gero Rulli detuvo el último el equipo ingles al también guardameta del equipo rival, el español David De Gea. "Es sin duda el mejor año de mi carrera, tanto individual como colectivo, Es un sueño conseguir esto. Estamos en una nube y ahora que lo disfrute la gente de Vila-real", dijo el atacante, que ha marcado siete goles en la presente edición de la Liga Europa. "Ahora toca celebrarlo a lo grande porque es muy difícil logra lo que acabamos de hacer", concluyó.

Albiol: "No recuerdo haber tirado un penalti desde infantiles"

El defensa Raúl Albiol se mostró exultante tras proclamarse campeón en los lanzamientos de penalti, en los que tuvo que lanzar uno, una situación que no recuerda que se produjese en su carrera desde categoría infantil. Tras una tanda de penaltis con veintidós lanzamientos el Villarreal se alzó con el título tras no fallar ni uno de los once de los que dispuso. "Ha sido increíble, una locura, es algo muy grande lo que hemos vivido y solo toca disfrutarlo a lo grande", dijo Albiol, que confesó que no habían ensayado los penaltis. "Hemos alcanzado un triple premio. Además del título, gracias a este triunfo jugaremos la próxima edición de la Liga de Campeones y de la Supercopa de Europa. Es un sueño cumplido", dijo el defensa valenciano. "Ahora nos vamos de vacaciones con la mayor alegría posible y a celebrarlo a lo grande", añadió.

Emery completa su póker de títulos en la Liga Europa

El técnico vasco del Villarreal, Unai Emery, se ha convertido en el primero que ha logrado un póker de títulos en la Liga Europa tras las tres que obtuvo con el Sevilla. Este cuarto título ha llegado en su quinta final y le han permitido superar al italiano Giovanni Trapattoni, con quien compartía sus tres competiciones ganadas.

El técnico del Villarreal sumó sus tres títulos anteriores de forma consecutiva y en el banquillo del Sevilla al ganar las finales de 2014 contra el Benfica, 2015 con el Dnipro y 2016 contra el Liverpool; mientras que perdió la final de 2019 contra el Chelsea con el Arsenal.

Mario y Albiol levantaron la copa con la afición entre lágrimas

Los capitanes del Villarreal Mario Gaspar y Raul Albiol levantaron el trofeo de la Liga Europa mientras buena parte de los 2.100 aficionados desplazados a Gdansk para presenciar el partido lloraban al no poder contener la emoción de ver ganar a su equipo. Antes de recibir el trofeo, los jugadores del Villarreal hicieron pasillo al rival en su camino a por las medallas conmemorativas y después, cuando les correspondió recogerlas a ellos, muchos besaron el trofeo antes de que los capitanes lo levantaran. Posteriormente, dieron la vuelta de honor, cortaron la red de la portería en la que se resolvió la final y se abrazaron y empezaron a realizar fotos y a ondear banderas.

Paralelamente, aficionados que no habían viajado llenaron las calles de Vila-real para celebrar el éxito conseguido por un equipo de una localidad de 51.000 habitantes que había ganado a un rival de la historia del Manchester United en una final resuelta de una forma que no tenía precedentes.