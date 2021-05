Izan Guevara se convirtió ayer en la única nota algo positiva de la armada mallorquina en Le Mans. El piloto de la escudería GasGas finalizó el Gran Premio de Francia en la décimo cuarta posición y suma dos puntos más en la general que le sitúan en el undécimo puesto. «El inicio de carrera no ha sido el mejor, me ha costado encontrar sensaciones en agua. Poco a poco se ha ido secando la pista y hemos ido mejorando, mi ritmo era mejor que el del grupo de cabeza en la parte final. No hemos podido terminar más delante porque se nos habían escapado los pilotos de cabeza, pero sumamos dos puntos después de un fin de semana complicado», valoró el piloto mallorquín al término de la carrera.

El compañero de equipo de Izan, el también español Sergio García consiguió la segunda victoria de su carrera deportiva al ser el vencedor de la carrera de Moto3. García pudo superar todas las adversidades y controlar al que fue su único rival durante la prueba, el checo Filip Salac.