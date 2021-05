El piragüista del Real Club Náutico de Palma (RCNP) Adrián Castaño se clasificó ayer para los Juegos Paralímpicos de Tokio tras quedar cuarto en la semifinal de la categoría KL1 200 en el selectivo disputado en la localidad húngara de Szeged. A pesar no acceder a la final, el mallorquín ha logrado el pasaporte para la cita olímpica del mes de septiembre.

El piragüismo es paralímpico desde los Juegos de Río 2016 y la de Adrián Castaño será la primera participación de un deportista balear en la disciplina de paracanoe (kayak adaptado). Su clasificación representa el mayor logro en la historia de las secciones de deporte inclusivo del Real Club Náutico de Palma (paracanoe y vela adaptada), y todo un premio al esfuerzo tanto del deportista como a la labor de su entrenador, Ismael Uali, que no ha podido acompañar a su pupilo por razones personales.

Adrián Castaño padece una artrogriposis múltiple congénita que afecta a las articulaciones de sus extremidades. Desde que nació ha sido sometido a 20 operaciones. «Gracias al piragüismo he podido mejorar en mi discapacidad; tengo más movilidad, más fuerza y también me ha ayudado a desconectar de los estudios», confiesa el palista del RCNP, ganador hasta la fecha de numerosas medallas en pruebas nacionales e internacionales.

Sus inicios en el piragüismo son fruto de la casualidad. Cuenta que al terminar el segundo curso de la ESO, su instituto organizó un viaje a Asturias y que una de las actividades que les ofrecieron fue remar en kayak. «Vi que podía hacerlo y me gustó. En Palma me apunté a unos cursos y al cabo de tres años mi monitor, Víctor Blanes, me propuso competir. Me incorporé al equipo de paracanoe del RCNP y ya no he dejado de remar», afirma Castaño, que añade: «¿Quién me iba a decir a mí, cuando empecé en esto, que algún día llegaría a unos Juegos? Nadie».

«Estamos muy orgullosos»

«Para que haya resultados tan importantes es necesario que exista una gran base. Nuestro club lleva décadas trabajando duro por y para el deporte, sin pausa, y ahora obtenemos el premio a todo esa labor», señaló ayer el presidente del RCNP Palma, Emerico Fuster. «La clasificación de Adrián Castaño es muy especial. Llevo años siguiendo sus evoluciones. Es una historia entrañable de superación de la que todos los que formamos el club nos sentimos partícipes. Lo que este chico ha conseguido palada a palada es increíble. Estamos muy orgullosos», declaró.