El central Iñaki Olaortua y el delantero Manel Martínez se mostraron ayer muy felices por seguir hasta 2022 en el Atlético Baleares durante el acto de renovación celebrado en las instalaciones de Gomila Gost y que fue presentado por el director deportivo del club, Patrick Messow. «Todavía no sabemos cómo será esa categoría, pero bueno tenemos mucha ilusión y ganas para intentar ascender a Segunda División», confesó Olaortua sobre la Primera RFEF. Manel, por su parte, elogió el trato recibido por el Baleares. «Estoy muy contento porque desde que vine en enero he estado como en casa. Deportivamente ha ido muy bien y tengo muchas ganas de que empiece la temporada para tener nuevos objetivos. Me adapté bastante rápido porque conocía a los jugadores y también a Jordi Roger y Xavi Calm», reflexionó. Estos dos jugadores, más la continuidad de Canario, son piezas importantes para el proyecto del próximo curso.