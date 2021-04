Pakita Ruiz destila pura ambición y emoción por volver a subirse en su moto. La piloto mallorquina (PR46+1 Racing Team), seis veces campeona del Nacional femenino de superbike Open 600cc, afronta con muchas ganas el inicio de una nueva temporada, que arrancará el fin de semana que viene con la Yamaha R6Cup&CIV en el Circuito de Los Arcos de Navarra. "La presión es mayor cada año porque también me exijo mucho a mí misma. Este año vamos a luchar por volver a ganar. A ver si conseguimos el título y volvemos a ganar la Copa Yamaha R6", ha explicado.

Arropada por su equipo, Pakita Ruiz no ha negado ser la favorita y reconoce que su objetivo no es otro que ir a por la victoria. "Llevamos seis títulos. No es una exigencia, pero está claro que soy la referencia porque llevo seis años ganando. Vamos a ir a ganar. Allí empezará todo. Estoy con muchos nervios y muchas ganas y deseando ir para allí", ha apuntado en rueda de prensa.

A falta de conocer la lista de inscritos en el campeonato, con la más que probable presencia de pilotos internacionales, Pakita espera que se lo pongan difícil. "Aún no han salido la lista de inscritos. Imagino que serán las mismas que el año pasado. He escuchado que vendrán pilotos internacionales. A ver qué nivel traen y si me lo ponen difícil. Será una sorpresa para mí", ha destacado.

Con pocas vueltas sobre la moto, que estrena nuevos colores y que ha descubierto hoy por primera vez sin poder evitar las lágrimas de emoción, la mallorquina ha valorado con buena nota los entrenamientos oficiales que realizó hace un mes en el circuito de Albacete. Tras cuatro meses parados, Pakita se ha mostrado muy satisfecha tras llegar a batir incluso su propio récord en el trazado manchego. "Hemos tenido varios cambios para este año. Con las nuevas suspensiones Öhlins sabíamos que iba a ir mejor y los resultados fueron muy positivos. Conseguí hacer hasta mi propio récord en pocas tandas. Hacía mucho frío ese día y la pista estaba casi helada, así que seguramente iré a más", ha reconocido.

Junto a su madre y su hermano, el box del equipo se ha ampliado para afrontar una nueva y exigente temporada: "Tenemos el técnico de suspensiones y otro mecánico que ayuda a mi hermano desde el año pasado. Se ha ampliado el box para mejor. Estoy muy contenta con ellos".

"El deporte femenino tiene cada vez más visibilidad. Aún hay diferencia con respecto a la masculina, pero gracias al trabajo que esta haciendo la Federación Española se está consiguiendo reducir. Se está viendo que cada vez más mujeres en las pistas. Estoy muy contenta de ser una referencia para las pilotos más jóvenes", ha reflexionado acerca de la brecha existente entre hombres y mujeres en el mundo del motor.

Por último, ha recordado con cariño el primer campeonato de España femenino que cosechó en 2015. "Fui con mi madre y mi hermano sin equipo. Era todo nuevo, moto nueva, solo la había cogido dos veces. Y ganamos. Es verdad que el año pasado se notó la ausencia del público. Espero que se solucione pronto. Uno que también significa mucho es la Copa Yamaha R6 que gané el año pasado. Corrí contra todo chicos siendo la única mujer y fue muy especial", ha concluido.