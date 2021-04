El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha anunciado este viernes que el estadio de La Cartuja de Sevilla sería "la primera opción" en el caso de que la UEFA descarte este lunes a Bilbao como sede española para la próxima Eurocopa de fútbol.

Así lo ha apuntado el presidente de la federación en el marco de un encuentro informativo de Europa Press Andalucía junto al consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, organizado en Sevilla con el patrocinio de Fundación Cajasol, Atlantic Copper, Cepsa y Laboratorios Vir.

La UEFA ha dado de plazo hasta este lunes 19 de abril para que Bilbao y otras tres ciudades sede de la Eurocopa confirmen que cumplen con las condiciones para celebrar partidos con público o si, por el contrario, no lo hacen y son relevadas por otras ciudades, una decisión que tomará ese mismo día.

Preguntado por esta cuestión, el presidente de la RFEF ha subrayado que, para la selección nacional y "diría" que, para España "como país", conservar la sede de la Eurocopa es "fundamental", por lo que va a hacer "todo lo humanamente posible" en esa dirección, para evitar que esa sede se vaya a otro país, y teniendo en cuenta que "es cierto que hay serias dificultades" con la opción de Bilbao, y ante esto es la UEFA quien "tiene que decidir".

Ha agregado que la decisión "no depende" de la federación española, al tiempo que ha defendido que el estadio de La Cartuja es "un lugar magnífico" en torno al que el organismo que preside ha firmado ya convenios con la Junta de Andalucía, según ha recordado, para confirmar que, si se descarta Bilbao, el estadio de la capital andaluza "sería la primera opción" para la RFEF.

En todo caso, Rubiales ha abogado por la "cautela" y ha expresado su "respeto" por el "trabajo magnífico" que se ha llevado a cabo en Bilbao, a través de su alcalde, Juan María Aburto, pero ha reiterado que "las dificultades, ya lo ha expresado UEFA, son muchas" para que se mantenga como sede de la Eurocopa, y "en caso de que ocurra" que el organismo europeo la descarta. "Para nosotros sería fatal que esto fuera a otro país", según ha incidido.

En esa línea, el presidente de la RFEF ha aseverado que va a "hacer humanamente" todo lo que esté a su alcance para que en el Comité Ejecutivo" de la UEFA del próximo lunes "lo que se decida no perjudique a España, y que la sede se quede en España, y desde luego La Cartuja es un lugar magnífico".

No obstante, ha remarcado que "no depende" de él, y ha avisado de que si hay alguna votación al respecto en el seno de dicho órgano de la UEFA, seguramente no votaría porque esto es algo que "incumbe" a su país, si bien ha insistido en que está haciendo "lo humanamente posible para que España no pierda los tres partidos de la selección española de la fase de grupos" previstos en Bilbao y un encuentro de octavos de final.

Ha subrayado lo que suponen esos eventos no ya sólo por su "valor económico, que son decenas de millones de euros", sino lo que conlleva para la selección española "poder jugar ante nuestro público, nuestra afición".

Rubiales ha señalado la "cara negativa" que conlleva la posibilidad de que Bilbao se quede fuera de la Eurocopa, que le "entristece", pero la situación de la capital vasca "es la que es". "Si UEFA determina que no continúe, haremos todo lo posible para que continúe en España, y La Cartuja es un lugar magnífico", que "tiene todo para albergar" esos partidos, aunque "cuando llegue ese puente ya lo cruzaremos", según ha apostillado antes de reconocer que la federación ha entablado ya "una relación con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Educación y Deporte, con el propio Estadio de La Cartuja", por lo que, si Bilbao se queda fuera, el recinto hispalense "sería la primera opción".

Bilbao, pendiente de confirmación

La UEFA anunció la semana pasada que, de las doce ciudades sede, había ocho que ya estaban confirmadas, pero que otras cuatro aún estaban en el aire y podrían ser relevadas si no cumplen las condiciones impuestas; en concreto, Bilbao, Múnich, Roma y Dublín.

"Estas cuatro ciudades tienen hasta el 19 de abril para proporcionar información adicional sobre sus planes y ese mismo día se tomarán las decisiones finales con respecto a la organización de los partidos en esas cuatro sedes. En ese momento se comunicará más información para los poseedores de entradas en esas cuatro sedes", explicó la UEFA en un comunicado, tras lo cual la capital italiana sí fue ratificada.

También la semana pasada, el Ayuntamiento de Bilbao aseguró que San Mamés acogerá partidos de la Eurocopa con un aforo máximo del 25%, lo que supone unos 13.000 espectadores. Sin embargo, la Real Federación Española de Fútbol contestó que veía esta posibilidad "inviable debido a las condiciones sanitarias establecidas por el Gobierno vasco".

Bilbao fue elegida como una de las sedes de la Eurocopa 2020, que, debido a la pandemia de la Covid-19, se jugará el próximo mes de junio. Los partidos que acogerá San Mamés serán los de las selecciones de España, Suecia, Polonia y Eslovaquia.

En concreto, para el lunes, 14 de junio, estaba programado en el estadio vasco el partido entre España y Suecia; para el sábado, 19 de junio, el España-Polonia, y para el miércoles, 23 de junio, el Eslovaquia-España. En los dos primeros casos, a las 21,00 horas, y en el tercero, a las 18,00 horas, y todo ello en el marco en la fase de grupos del torneo europeo.

Estadio de La Cartuja

El Estadio de La Cartuja de Sevilla ya fue objeto de un convenio de colaboración firmado en febrero de 2020 entre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol y el consejero de Educación y Deporte que le confirmaba como sede de las cuatro finales de la Copa del Rey al Estadio a disputar desde el año pasado.

El pasado 3 de abril se disputó la correspondiente a 2020, entre la Real Sociedad de San Sebastián y el Athletic Club de Bilbao, que repetirá como finalista en la que se desarrollará este sábado, día 17, en el mismo escenario y que le enfrentará en esta ocasión con el Fútbol Club Barcelona.

Además, en febrero de este mismo año, Luis Rubiales y Javier Imbroda alcanzaron otro acuerdo para convertir a Andalucía en "uno de los escenarios principales y referente" del fútbol de las selecciones nacionales para los próximos cuatro años, según se puso de relieve entonces.

De esta manera, con el estadio de La Cartuja como fondo, se rubricó un convenio que llevará a tierras andaluzas a la selección absoluta masculina, la selección absoluta femenina y la selección sub 21 en las próximas temporadas deportivas. Concretamente, se disputarán dos partidos al año de cada una de estas categorías, hasta alcanzar 24 encuentros.

A disposición de Sevilla y Betis

Por otro lado, el consejero de Educación y Deporte ha subrayado en este evento la labor de su departamento para "recuperar" un estadio "cinco estrellas" como el de La Cartuja, que "vivía de espaldas a la ciudad de Sevilla y de los andaluces", pese a que "había costado a todos los andaluces una verdadera fortuna", y que ahora se quiere poner "a disposición de los ciudadanos, de la sociedad en general, y también de los clubes representativos de la ciudad", el Real Betis y el Sevilla FC, cuyo presidente, José Castro, ha asistido al encuentro.

"Sus puertas están abiertas para lo que puedan necesitar", ha dicho Imbroda, quien también ha recordado que ambos clubes "forman parte del consejo de administración" del estadio de La Cartuja aunque sea de "manera testimonial", y él mismo ha hecho saber a sus presidentes que ese recinto "está abierto, a su disposición para lo que necesiten".