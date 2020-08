Fabio "El Palma es el que está más cerca de quitar el trono a los grandes"

Fabio evidenció su alegría y ambición en su presentación como nuevo portero del Palma Futsal tras llegar procedente del Jaén. "Quiero dar las gracias al club por haber confiado en mí. Yo he estado en un equipo grande mucho tiempo. Tuve que salir y ahora he vuelto a un equipo que si no es grande, es lo más parecido o cercano a los grandes. Muy feliz por estar aquí, en una ciudad maravillosa, con muchas ganas de empezar y demostrar qué puedo hacer", dijo en primera instancia. "Obviamente hay tres equipos por encima por presupuesto y por historia, pero la cosa se iguala y Palma es el equipo que más cerca puede estar de quitarle el trono", subrayó.