Augusto Fernández ya prepara el Mundial en el circuito de Llucmajor

El piloto mallorquín Augusto Fernández ya se prepara para el reinicio Mundial de motociclismo, que tiene previsto regresar el 16 de julio en Jerez con un Gran Premio de España que se disputaría a puerta cerrada y siempre que la situación sanitaria lo permita. Dorna Sports, empresa que organiza el Campeonato, trabaja con el Consejo Superior de Deportes (CSD) para poder realizar esa carrera y repetir una semana después con el GP de Andalucía.





WOW! Feels so good to hear the engine sound again! @Afernandez37 has started riding again in Mallorca to be ready for the awaited restart of the season!?#Moto2 #teamEG00marcvds #MotoGP pic.twitter.com/GBZLtgi29H