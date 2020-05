Toni Nadal: "Tengo la sensación de que se intentará jugar Roland Garros"

Toni Nadal, director de la Academia Rafa Nadal de Manacor, declaró ayer que tiene "la sensación que se intentará jugar Roland Garros" en las nuevas fechas del 20 de septiembre al 4 de octubre, en las que "a lo mejor es factible". Roland Garros, que iba a disputarse entre el 24 de junio y el 7 de junio, se pospuso debido a la pandemia de coronavirus al mes de septiembre. "Es complicado saber cuándo volverá el tenis porque tienes que volar entre países y no sé cuando se podrá hacer. Lo que sí tengo la sensación es de que se intentará jugar Roland Garros y se hará un esfuerzo", dijo el tío y ex entrenador de Rafel Nadal, durante una charla virtual organizada por la Federación de Tenis de Madrid.

"Para el circuito es difícil hacer el calendario. Los torneos no son como el fútbol, que movilizas a 22 jugadores, un equipo y poco más. Un torneo como Pekín no lo preparas en una semana. Hay que hablar con patrocinadores, con jugadores y eso es la gran dificultad. Roland Garros debe tener muchas cosas preparadas y a lo mejor es factible", confesó.

Por otra parte, Toni Nadal destacó de su sobrino, al que entrenó durante 27 años, su "capacidad de hacer frente a la adversidad" mediante un "inconformismo constante que es fundamental". El entrenador mallorquín aseguró que "nunca hizo nada especial" trabajando con Rafel, al que siempre le decía que al jugar tenía que tener claras tres cosas: "Golpea lo más fuerte que puedas, tira la pelota dónde no esté el rival y que sea dentro de la pista". "Esa es la idea general, pero después le decía que siempre golpeara la pelota cada vez lo mejor que pudiera. Eso te obliga a colocarte bien, estar atento y tener un buen ánimo", subrayó. "Yo de Rafel destaco su capacidad de superar la adversidad. A finales de 2015 nos dijeron que su carrera estaba acabada y le hizo frente. Yo creo que su principal valor es que es buena gente. No lo digo por presumir, pero es un tipo normal que ha tenido éxito en una cosa pero no ha desmesurado su visión", destacó. Toni Nadal reconoció que "a muchos chicos la tecnología les ha hecho que pierdan la capacidad de sufrimiento para llegar lejos en el deporte" y admitió que uno de los problemas que se encuentra con los jugadores actuales es el de la frustración, un aspecto que intenta "trabajar con normalidad". "Todos fallan. Si no eres capaz de hacer todo lo que toca para ganar a tu rival, al menos no le ayudes a que él te gane. La frustración viene de la falta de ánimo y de una sobrevaloración. Cuando te crees que las cosas te tienen que salir muy bien por ser quién eres no va bien. Rafel ha sabido aguantar la frustración casi siempre", resaltó.