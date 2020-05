Marcus Cooper ante su regreso: "A ver si me aguanto en la piragua"

El mallorquín Marcus Coooper Walz, campeón olímpico en Río 2016, ha comentado que ha llevado el confinamiento mejor de lo que pensaba y, sobre su reencuentro mañana con el agua, aseguró: "A ver si me aguanto en la piragua".

Cooper participó en la sesión por videoconferencia 'Entrena en casa con el Centro de Tecnificación Deportiva de las Islas Baleares', en la que también tomaron parte los internacionales Sete Benavides, Carlos Borrás, Alicia Heredia y Aida Bauzà, informó la Federación Española.

Al referirse a su actividad durante el confinamiento, Cooper dijo: "El objetivo no era tanto seguir mejorando, sino perder lo menos posible. Estoy superacostumbrado a estar en casa. Parece que me acostumbré a esto. Psicológicamente me ha costado bastante menos de lo que pensaba; creía que me agobiaría por estar encerrado y no poder entrenar como tocaba, pero al final lo llevé bastante bien. A ver si este lunes me aguanto en la piragua".

También intervino Sete Benavides, ganador de tres medallas en campeonatos mundiales y cuatro europeas y que aguarda a que se le adjudiquen la medalla de bronce de los JJOO de Londres en C1 200 en los que fue cuarto, después de que el Comité Olímpico Internacional anunciara en junio del pasado año la descalificación por dopaje del lituano Jevgenij Shuklin (plata). "Estas semanas han sido duras", reconoció.