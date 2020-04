Vadillo: "En el fútbol sala no se sabe naba, hay demasiada incertidumbre"

Antonio Vadillo, entrenador del Palma Futsal de la Primera División del fútbol sala nacional ha valorado este mediodía la actual situación que se vive, con el confinamiento por causa de la pandemia, en una videoconferencia con los medios de comunicación. "Lo más importante es la salud. La de todos. Y eso lo marcará Sanidad", ha señalado el técnico en cuanto al fin de la cuarentena, aunque ha pedido más información a "los estamentos de fútbol sala". "Deberían decir algo y saber algo, porque hay muchas familias que viven del fútbol sala y tenemos mucha incertidumbre", ha afirmado..

"Hay que estar pendientes del Gobierno y de Sanidad. Ellos tienen que mandar en todo esto y dependemos de ellos para que den luz verde", ha asegurado Vadillo, que ha añadido: "Todo esto va a repercutir y hará daño al fútbol sala; el problema que veo es que hay muchos intereses individuales y no colectivo. Hay que ser conscientes de que todo esto va a hacer mucho daño porque serán muchos meses y nadie sabe cuándo volverá (la competición)".

"La plantilla cada día se pregunta qué pasará. Nadie sabe nada. La ACB de baloncesto tiene una idea clara y se ha pronunciado. Luego se llevará a cabo o no. El fútbol, también. El fútbol sala no sabe nada. Hay demasiada incertidumbre", ha sentenciado.

"Los jugadores piensan que si hay un margen de seguridad queremos competir. Nosotros estamos todos en Mallorca y entrenando en casa. Hay otros clubes que han enviado a sus jugadores a sus casas hace tiempo", ha señalado Vadillo, dejando muy claro que quieren acabar la Liga: "Si Sanidad y el Gobierno dan luz verde, a mí me gustaría terminar la temporada". "El fútbol se ha pronunciado, el baloncesto se ha pronunciado y en el fútbol sala no se sabe nada. Nadie dice nada, no sabemos nada y eso crea ansiedad", ha añadido el jerezano.

"En el cuerpo técnico tenemos varios escenarios posibles a la espera de decisiones. Entrenamos con clases virtuales para perder lo menos posible. También es cierto que todos los equipos estaríamos en las mismas condiciones", ha indicado el técnico del Palma Futsal, que ya tiene muy claro que en caso de volver la Liga será a puerta cerrada: "Si se tiene que jugar sin público, pues yo como aficionado prefiero que mi equipo compita. Luego el club pondrá sus medios para que se puedan ver por streaming; seguro que la gente lo ve y puede ser una buena promoción para nuestro deporte".

"La mayoría de nuestros jugadores tiene contrato en vigor y, por tanto, no me preocupa de cara a la temporada que viene porque el 90 por ciento de la plantilla seguirá en el equipo y eso es un punto a nuestro favor y una tranquilidad para la plantilla", ha concluido AntonioVadillo.