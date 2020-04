Nadal: "No entiendo por qué no podemos jugar al tenis si hay gente que va a trabajar"

El mallorquín Rafael Nadal ha dicho que no entiende por qué no se puede jugar al tenis si hay gente que está acudiendo al trabajo, aunque entiende que hay que "aceptar las reglas y convivir con ellas". El número 2 del mundo ha pedido además unidad en los "duros momentos" que están atravesando muchas familias debido a la crisis por la pandemia del coronavirus. El manacorí ha hecho estas declaraciones en un directo en Instagram que ha realizado esta tarde, en el que también ha interactuado con otros tenistas como Roger Federer, Andy Murray o Marc López.



"No entiendo por qué no podemos jugar al tenis si hay gente que va a trabajar", ha destacado Nadal, quien ha alegado que las distancias entre las personas involucradas en el juego son suficientemente seguras. Pese a ello, ha añadido que esta es una situación muy crítica, que el Gobierno está "desbordado" por unos momentos sin precedentes y que en lo últimos que están preocupados es en "quién puede entrenar o quién no". "Hay que aceptar las reglas y convivir con ellas", ha puntualizado.



Sobre su situación actual, Nadal ha indicado que está en casa y que son "tiempos muy difíciles para el mundo en general" porque el coronavirus está golpeando "muy fuerte a España". "Es duro de aceptar las cosas que ves cada día", ha asegurado. "Llevo más de un mes en casa, haciendo mis rutinas, trabajando en el gimnasio. Tengo suerte de que la gente de mi academia me ha enviado algunas máquinas. No estoy jugando al tenis porque no tengo una pista de tenis en casa", ha apuntado.



"Hay mucha gente que no está pudiendo despedirse de miembros de sus familias. Es algo terrible, son momentos inimaginables. No me puedo ni poner en la piel de ellos", ha señalado Nadal. "Mucha gente va a perder su trabajo. Es momento de estar unidos", ha añadido.



"No hemos parado desde la fundación de buscar formas de ayudar a las familias que están sufriendo los efectos de esta pandemia. Les damos ayuda alimenticia y de higiene para asegurarnos de que no les falta de nada en este período de alta dificultad. Trabajamos para ayudarles en todo lo que necesiten, seguimos en contacto con ellas para saber que están atendidas", ha comentado Nadal.



"En Valencia, que tenemos otro proyecto, les estamos dando 'packs' escolares para que puedan estudiar desde casa porque muchas familias no tienen internet", ha afirmado.



El manacorí también ha podido interactuar con compañeros del tenis. Como el suizo Roger Federer, quien le ha preguntado cuándo había sido la última vez que había tocado una raqueta. "Espero recordar algo cuando vuelva", ha señalado Nadal tras admitir que "desde Indian Wells". Federer, por su parte, dijo que ha estado entrenándose varias veces contra un muro, como ha dejado ver en sus redes sociales, además de recuperarse de una operación de rodilla.



Federer también le ha preguntado a Nadal que por qué, si es diestro, juega con la zurda, lo que ha causado muchos problemas al suizo en su carrera. "No puedo jugar con la derecha, es una leyenda", ha respondido entre risas el mallorquín. "Puedo escribir con la derecha, puedo jugar al baloncesto con ella, pero en el tenis y el fútbol soy zurdo", ha destacado.





Entre risas, ha finalizado el tenista mallorquín.