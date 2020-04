Raúl Campos: "Somos unos privilegiados de poder estar en casa sanos con todo lo que está sucediendo"

Raúl Campos Paíno (Madrid, 1987) mira al futuro con cautela porque explica que lo más importante es estar bien y cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias para acabar cuanto antes con la pandemia del coronavirus. El deporte se encuentra ahora en un papel secundario en un momento en el que lo prioritario es la salud de todos.



El madrileño celebra que tanto él, como sus familiares, amigos y compañeros están bien, pero mira con preocupación la situación que vive su Madrid natal. El ala-pívot del Palma Futsal desea que el fútbol sala regrese cuanto antes porque, en otras cosas, eso significará que ya se ha solventado la situación y el país regresa a la normalidad.

P Ya van tres semanas en casa. ¿Cómo lleva Raúl Campos esta situación?

R No estoy llevando mal la situación. Se me está pasando bastante rápido ya que con las niñas durante el día no paro de hacer cosas y dentro de lo que cabe se me está pasando rápido. Es cierto que echo mucho de menos nuestra rutina diaria de entrenar, juntarnos con los compañeros y hacer vida normal, pero bueno tenemos que ser responsables, llevar la situación de la mejor manera posible y aguantar.

P ¿Está aprovechando estos días para recuperar hobbies?

R Más que hobbies, aprovecho de estar con las niñas, hacer mucho trabajo del colegio, manualidades y disfrutar de la familia que luego cuando llevamos nuestra vida normal no podemos pasar tanto tiempo juntos. Esto es lo más importante, estar con ellos y disfrutar cada momento. Somos unos privilegiados de poder estar en casa y que estemos bien con todo lo que está sucediendo. Tenemos que aprovechar estas cosas que son las más importantes.

P Madrid es el principal foco en España. ¿Cómo está su familia?

R Mi familia, gracias a Dios, están todos bien, están en casa excepto mi hermano que es policía y tiene que estar trabajando. Estoy preocupado por ellos, por todos mis amigos y por cómo está Madrid, que está muy afectada. Se sufre más desde la distancia pero podemos hablar a diario con ellos y nos transmiten que están bien. Estamos deseando que pase esto.

P Es una situación muy extraordinaria. ¿Cómo afecta en su día a día sin poder entrenar con los compañeros?

R Es una situación rara y diferente que nunca hemos vivido. Tener que entrenar en casa sin tus compañeros, que es la gracia del día a día con las bromas y el compañerismo, es complicado. Pero bueno, es esa horita que tenemos para desconectar un poco de todo, entrenar y mantenernos en forma que es muy importante. Estamos deseando entrenar todos juntos de nuevo.

P Esta semana arrancan con un nuevo sistema de entrenamientos grupales. ¿Cómo funcionarán?

R Creo que funcionará muy bien. Al final es una manera de seguir entrenando todos juntos y teniendo ese 'feedback' con los compañeros, que es fundamental. A la vez de hacer un buen entrenamiento es más ameno el poder estar viendo el resto de compañeros y compartir alguna broma. Es un gran logro poder estar comunicándote con los demás a la vez que entrenas. Creo que será muy positivo para todos.

P Aunque no sea lo más importante a día de hoy... ¿Está preocupado por el desenlace de la competición?

R Ahora lo más importante es que pase esto cuanto antes porque lo más importante es la salud. Pero sí, en la cabeza de todos está el volver a la competición. Todos tenemos ganas de poder acabar la Liga y todos queremos que pase rápido para poder dar comienzo otra vez a la competición para terminarla. ¿De qué manera? No lo sabemos, la federación encontrará la mejor solución para todos pero ojalá podamos terminarla.

P Hay que tener en cuenta que en el horizonte estaba la posibilidad de disputar un Mundial...

R Sí, hace unos días se comentó que a finales de abril iban a decidir si se mantenía la fecha del Mundial o se posponía. Está todo un poco en el aire, ya vemos que todo cambia día a día. Ojalá se mantenga esa fecha y eso querrá decir que todo ha acabado lo antes posible y todo vuelve a la normalidad. Eso ya no depende de nosotros. Nosotros tenemos que prepararnos lo mejor posible por si llega ese momento hacerlo en grandes condiciones y sino seguir entrenando hasta que se decida una nueva fecha para el Mundial.