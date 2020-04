La Balear apuesta por acabar las ligas "si se dan las condiciones"

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) tiene muy claro que su objetivo es "si da tiempo, acabar la temporada", según explicó ayer el secretario de la territorial, Manolo Bosch. Eso sí, con dos condicionantes: contar con el visto bueno de Sanidad y que los partidos sean con público.

La FFIB tranquiliza de esta forma a la gran mayoría de clubes de Balears, que quieren acabar la temporada jugando los partidos que aún quedan por disputar. En la mayoría de categorías son entre ocho y diez jornadas.

"En las categorías nacionales haremos lo que decida la Federación Española y en las territoriales, amateur y base, haremos lo que sea más oportuno, en consonancia con el Govern", asevera Bosch, quien incide en que "la intención" es terminar la temporada "si da tiempo".

Una fecha que está en el calendario es el 15 de mayo. Si se debe empezar a jugar más allá de ese día, Bosch ve "poco probable" acabar la temporada, según advierte a DIARIO de MALLORCA.

"Hay varias cuestiones de las que dependemos. Primero, cuándo vamos a poder salir a la calle. Después, si se puede entrenar todos juntos. Y también habría que pensar que los niños estarán mucho tiempo sin actividad y que, lógicamente, los cuerpos técnicos pedirán realizar una minipretemporada porque se pueden multiplicar las lesiones", razona el directivo de la FFIB. "Ahora mismo nos falta muchísimo para hacer un partido de fútbol", sentencia.

En la FFIB son conscientes, además, de que las competiciones se podrían alargar hasta el verano. "En julio aún se podría jugar. Tenemos permisos para hacerlo", señala Bosch, que recuerda que el año pasado desde el Gobierno ya se prohibieron partidos de fútbol en agosto a determinadas horas. "¿Si hay que alargar la temporada hasta agosto dará su visto bueno Sanidad?", se pregunta. "Terminarlo todo es lo bonito, es lo que toca", insistió Manolo Bosch. "Pero depende de cuándo se puedan hacer las cosas", apostilla.

En la Federación Balear consideran que lo ideal sería poder comenzar el fin de semana del 3 de mayo, ya que si se arranca después habría que jugar en muchas categorías dos o tres partidos a la semana. Incluso, se podría esperar hasta el 15 de mayo. "De cadetes para abajo, si no se puede comenzar a jugar la primera semana de mayo parece inviable", indica Bosch, aunque los clubes podrían decidir que hubiese menos entrenamientos para disponer de más fechas para los partidos.

"Vamos a decidir en consenso con el Govern y los Consells insulares. La idea es, si la fecha lo permite, terminar. Y si no es posible, dar por finalizada la temporada", asevera Manolo Bosch, que además agrega un condicionante: "Siempre con público. Si no pueden ser partidos en abierto, siempre y cuando Sanidad lo autorice, no se reanudará".

El motivo es que en la FFIB entienden que los padres no pueden desentenderse de sus hijos cuando los lleven a jugar sus partidos.

La FFIB respondió así ayer a los clubes de Balears, que desean reanudar la competición, en su mayoría, y que pidieron una reunión por internet de la Asamblea.

En la Federación han recibido dos cartas, una del San Francisco pidiendo que se dé por terminada la temporada y otras de la Penya Arrabal solicitando que se reanude la temporada cuando acabe la cuarentena por el coronavirus.



No habrá Asamblea por internet

En cuanto a celebrar una Asamblea telemática, Bosch aseguró que "se ha mirado y no es posible; debe ser presencial y ahora mismo no se puede hacer". Y añadió: "La Asamblea es soberana, siempre se hace lo que decide. Pero en su momento se aprobó una competición y es la Federación la que tiene la potestad para decidir si la temporada continúa o se da por terminada".