Una decisión "coherente" que obliga a reprogramar la preparación olímpica

Los deportistas mallorquines recibieron ayer con resignación el aplazamiento de los Juegos de Tokio, una decisión que todos consideran acertada cuando lo que está en juego es la salud de las personas ante la pandemia provocada por el Covid-19. Un parón en su actividad y una decisión del COI que conlleva, sin embargo, reprogramar su preparación olímpica.

El palista Marcus Cooper Walz, que aún tiene que ganarse el billete olímpico, señaló: "Llevaba unos días mentalizándome de que se iban a aplazar". "Para mí la mejor opción era que se retrasaran un año, así que me alegro. Y también de que sea sobre las mismas fechas", asegura, y agrega: "Era la decisión más inteligente y lógica. Retrasarlo solo unos meses era muy precipitado y habría muchos países que incluso no se habrían recuperado a nivel deportivo". "Creo que dará tiempo a todos los deportistas de estar recuperados y mentalizados", destaca.

"Espero que se mantengan las plazas de cada país y no nos hagan realizar otro clasificatorio", explica con respecto a las implicaciones del aplazamiento. "Tendremos que adaptarnos, ver qué entrenamientos hacemos y cuál será el plan. Saber si habrá competiciones este año o si será una temporada en blanco, para ajustar nuestra preparación", concluye el medallista olímpico.

Más complicado que Walz lo tiene Graciela Sánchez, que es enfermera y varias veces campeona de lucha libre femenina: "Posponer los Juegos me parece una medida correcta y coherente con la realidad. Me alegra que no se haya obviado esta pausa que tenemos en nuestras vidas, ni tampoco el mayor sueño que quiere cumplir un deportista".

"El margen de preparación, al ser más amplio, evitará que los Juegos sean en desigualdad", destaca.

Del mismo parecer es Cintia Rodríguez, quien se ganó la plaza en Tokio en el pasado Mundial de gimnasia artística. "Era algo que se podía prever. Es una situación ilógica, pero han hecho lo mejor. Es la mejor decisión", afirma la deportista de Inca.

"Llevábamos cuatros años planificando y este parón no beneficia a nadie, pero lo importante es llegar todos a los Juegos en igualdad de condiciones". "Después de doce años, esperar un año más será difícil. Pero valdrá la pena", sentencia.

El también gimnasta Nicolau Mir, que también se clasificó con el equipo español para Tokio, señala: "Ahora lo más importante es conocer cuándo serán las fechas oficiales para hacer una buena planificación. Hay que empezar de cero otra vez y prepararnos lo mejor posible".

La jugadora de baloncesto Alba Torrens dejó de lado el aspecto deportivo y se centró en la lucha contra el coronavirus. "En este momento la prioridad es superar entre todos esta situación, es la salud de todas las personas; es el momento de ser responsables y de poner todo de nuestra parte. Lo otro es secundario, como también los Juegos. Ahora toca seguir luchando para superar esta crisis todos juntos", sentencia.

Su compañera en la selección Nogaye Lo considera "una pena que se haya suspendido" la Olimpiada. "Hay muchos deportistas que han trabajado durante cuatro años o más esperando que llegue este momento. Pero no hay mal que por bien no venga, tenemos un año más para prepararnos y nos va a ayudar a ser más fuertes y a llegar mejor a los Juegos", asevera.

La atleta Caridad Jerez valoraba la situación tras conocer minutos antes el traslado de fechas: "Por mi parte, me parece muy correcta la decisión de aplazarlo un año, ya que no estábamos todos en las mismas condiciones. Y el sistema de clasificación deberá retirarse de nuevo para poder asistir a la gran cita".

"Justo antes de salir la noticia estaba hablando con mi entrenador y al colgar hemos sabido que se aplazaban", explica Jerez, que añadie: "Ahora tocará esperar a que pase la pandemia y ver cuándo podemos volver a nuestros medios normales para efectuar nuestros entrenamientos".

"Considerando que los Juegos Olímpicos se van a realizar en 2021... Nos va a tocar replanificar toda la temporada para poder llegar bien a las citas importantes", concluye la atleta.



Paula Barceló



"Es una decisión triste para cualquier deportista. Cuando preparas una campaña tienes un objetivo, que son los Juegos, y buscas llegar con el máximo rendimiento a esta cita, pero si la han tomado así es porque tiene que ser de esta manera", explica la regatista Paula Barceló, ya con plaza olímpica asegurada. "No se toman este tipo de decisiones en vano y si no celebramos los Juegos es para no poner en riesgo la salud de las personas", sentencia.