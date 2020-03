El Alaró pide a sus jugadores que lleven el agua de casa y no se duchen en el campo

La directiva de la Unió Esportiva Alaró de fútbol ha comunicado a sus jugadores, a través de las redes sociales, de una serie de medias de prevención para evitar posibles contagios por el brote de coronavirus. Las cuatro acciones son:



1) El club no proporcionará botellas de agua, las tendrán que lleva los jugadores



2) Recomiendan a los jugadores que no se duchen en los vestuarios del campo



3) solicitan a los jugadores que cuiden su higiene personal



4) También piden acutar "con sentido común" y que si un jugador no se encuentra bien, no acuda ni a entrenar ni a jugar