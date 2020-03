Manix Mandiola: "Mañana cuando abra el periódico seguiremos primeros"

Manix Mandiola, técnico del Atlético Baleares, no puso excusas tras la derrota de su equipo ante el Ibiza. Pese al varapalo, el de Eibar quiso restarle hierro al asunto y aseguró que cuando "mañana abra el periódico, el Baleares seguirá primero".

"Creo que el partido ha sido parecido al de la ida en Can Misses, pero hoy (por ayer) dos regalos nuestros nos han penalizado. Es parte del juego y los errores se pagan. Un día tenía que ocurrir y ha tocado hoy. Ellos han sabido defender, tienen gente poderosa de mucho trabajo y nuestra falta de pegada ha coincidido con su buen juego defensivo", indicó el vasco sobre las causas que provocaron la primera derrota de su equipo en el Estadi Balear.

Cuestionado sobre el grave error de Manu Herrera en el primer tanto de los ibicencos, Mandiola rompió una lanza a favor del guardameta madrileño. "Manu ha asumido su error, ha ido en otra posición, se ha equivocado con un tirito y al que juega le puede pasar", aseguró el eibarrés.

Mandiola reconoció que siempre le cuesta "mucho digerir las derrotas", pero que de ellas obtienen "siempre lecciones". "Al final nos darán las notas en los exámenes finales y aunque cada vez el margen de error es menor, seguimos arriba a pesar de las lesiones. Ahora tenemos más fondo de armario y volveremos a ser los que éramos", indicó el preparador de los blanquiazules.

A falta de diez jornadas para que finalice la temporada regular, Manix aseguró que, dada la situación actual del equipo, puede sentirse "satisfecho".



Alfaro

Pablo Alfaro, técnico de la UD Ibiza, reconoció irse "satisfecho" del Estadi Balear, tras el partido disputado por los suyos ante el Atlético Baleares. Alfaro aseguró que el encuentro se decidió por "dos jugadas desafortunadas" y que no es muy normal que a un portero de la calidad de Manu Herrera "se le escape la pelota como se le ha escapado". "Han sido tres puntos importantísimos para nosotros, pero sobre todo nos alegramos mucho por la afición que ha venido hasta aquí. Es un día bonito. Le deseo lo mejor al Atlético Baleares porque sé que van a estar peleando hasta el final, pero si somos capaces de llegar en buen tono al último tramo del campeonato, creo que podemos seguir soñando", sintetizó el preparador de los ibicencos. Cuestionado por el encontronazo que tuvo con Íñigo Arriola, segundo de Manix Mandiola, al filo del descanso, Alfaro restó importancia a lo sucedido: "No he discutido con Íñigo, le estaba haciendo una pregunta y al final no ha sido nada en absoluto. Es un partido que tiene que ser caliente, donde tiene que haber tensión, pero ya está".