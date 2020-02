El Palma Futsal denuncia insultos racistas a Diego Nunes en Zaragoza

El Palma Futsal ha denunciado los insultos racistas que ha recibido su jugador Diego Nunes tras el encuentro que ha disputado en la pista del Futbol Emotion Zaragoza, en el que ha ganado por 0-2.



"El Palma Futsal denuncia que al final del encuentro se vivió un hecho repudiable y que hay que conseguir erradicar en el deporte con gritos de contenido racistas en un sector del pabellón que llamó "mono, mono" al jugador Diego Nunes de algunos aficionados presentes en el partido y que provocaron el enfado de jugador y compañeros mientras enfilaban el camino a vestuario", ha explicado el club en una nota que ha remitido a los medios.



"Nunca pasé por algo parecido, es normal escuchar desde fuera gritos para desconcertar, a veces ofensas también por el calor o la emoción del juego. Pero, RACISMO, es inaceptable", ha indicado en su cuenta de Instagram el propio Diego Nunes sobre los hechos acontecidos.



"Desde la entidad queremos remarcar que no se pueden tolerar este tipo de actitudes ni en los pabellones ni fuera de ellos. Es responsabilidad de todos actuar contra estas conductas y dar ejemplo para que no se repitan. Instituciones, clubes y aficionados. No hay lugar para silenciar y solo podemos solventarlo denunciando para expulsar de las pistas a estos energúmenos. Sean del equipo que sean", sentencia el club mallorquín de la Primera División de fútbol sala.





STOP RACISMO | Nuestro jugador @Nunes17D ha recibido gritos racistas a la finalización del partido en Zaragoza por un sector de la grada que ha comenzado a gritarle "mono". Es vergonzoso que se repitan estos comportamientos. No los podemos tolerar ni permitir.#NOalRacismo pic.twitter.com/EEL4qG1VEO — Palma Futsal (@PalmaFutsal) February 23, 2020

No se con qué palabra describir lo ocurrido hoy en el pabellón siglo XXI . Porque sinceramente a día de hoy no me cabe en la cabeza como puede haber personas que aún no respete al ser humano. No me cabe en la cabeza que a día de hoy siga existiendo el racismo....(Sigue 2) — Eloy Rojas (@eloyrojas8) February 23, 2020

Varios compañeros de Diego Nunes también han mostrado su rechazo a lo sucedido. ". No es bueno para el deporte yporque, aunque no tenga nada que ver el equipo de Sala 10 de Zaragoza, sí que es verdad que el comportamiento que ha tenido esa parte de su afición con insultos racistas a nuestro compañero ha sido muy malo", ha señalado el capitán del Palma Futsal,"No se con qué palabra describir lo ocurrido hoy en el pabellón siglo XXI . Porque sinceramente. No me cabe en la cabeza que a día de hoy siga existiendo el racismo", ha escritoa través de su cuenta Twitter.en el pabellón Siglo XXI al final del partido! Un partido muy bien jugado por ambos equipos @sala10zgz y @palmafutsaloficial,. Hoy en día, el racismo es algo intolerable y ¡que no debemos excusar ni justificar!", ha señalado, por su parte a través de Instagram, el brasileño