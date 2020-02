Xavi Ginard: "Hay que intentar quedar campeón sí o sí"

No está siendo una temporada sencilla para Xavi Ginard. El guardameta del Atlético Baleares se agarra a las contadas oportunidades que le brinda Manix Mandiola cuando Manu Herrera no puede competir. No son muchas, el mallorquín lo sabe, pero Ginard no baja los brazos: "Tenía muchas ganas de volver a jugar porque estoy en una situación complicada donde Manu lo hace bien y el equipo obtiene resultados. La oportunidad llegó el pasado domingo ante el Pontevedra y me encontré bien. La dinámica del equipo también ayuda".

Ginard reconoce estar "tranquilo" gracias a la confianza que siempre le ha mostrado Mandiola, quien en numerosas ocasiones ha reconocido que no le preocupa qué portero juege. Pese a ello, el cancerbero quiere más y no deja de trabajar para "estar preparado".

El pasado domingo, el Baleares volvió a sumar una importante victoria en el Estadi Balear ante el Pontevedra. Tres puntos vitales para los intereses de los mallorquines. "Contra el Pontevedra fue un partido complicado. Empezamos bien, pero nos topamos con el gol y remontar un partido no es nada fácil", ha indicado el de Artà.

Sobre el partido del próximo domingo ante el Coruxo, el meta es consciente de la calidad del rival. "En la primera vuelta jamás pensamos que el Coruxo sería cuarto. Es un campo complicado, donde sumar será dificilísimo, pero tenemos que ir a ganar en intentar quedar campeón sí o sí".

La plantilla tiene hoy descanso y mañana retoma el trabajo en el Estadi Balear a las 18 horas. Jorge Ortiz y Samuel siguen entrenando al margen, recuperándose de sus respectivas lesiones, mientras que Alberto Villapalos (sancionado para el próximo partido en Coruxo) arrastra molestias en el abductor y David Haro sufrió un duro golpe en el muslo en el partido del pasado domingo y ayer también hizo reposo y trabajo con los fisios.