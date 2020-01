Mandiola: "Óscar Gil no es una moneda al aire como Ody Alfa"

Óscar Gil, último refuerzo del mercado invernal en el Atlético Baleares, ha convencido a Manix Mandiola. Al joven defensa cedido por el Racing de Santander le ha bastado un entrenamiento para que el técnico vasco mostrara este mediodía su aprobación: "El mercado tiene que servir para mejorar lo que hay. Para competir contra la Cultural Leonesa o el Badajoz, que ganan a primeras, tenemos que dar un salto de calidad. Gil tiene recorrido. Es un futbolista con argumentos sólidos, no una moneda al aire como Ody Alfa. Nos va a dar cosas y hará que la defensa sea más competitiva, la gente se pone las pilas y no bajan la guardia".

Pese a compartir el coliderato de la tabla con el Atlético de Madrid B, Mandiola es consciente de que su equipo no puede perderle el ritmo a la competición. El domingo aterriza el Rayo Majadahonda al inexpugnable Estadi Balear, un rival "de lo mejor de la categoría". "Ya que no nos va tan bien fuera de casa, hay que hacerse fuerte en ella. El domingo jugamos un partido importante ante un rival que es de lo mejor de la categoría. Un recién descendido que ha mantenido su estructura y está llamado a estar arriba", ha resumido.

El de Eibar es consciente de que "hay muchos equipos candidatos a estar arriba" y que este curso va a estar "más caro ganar la Liga y estar en los play-off". "Tenemos que hacer nuestro camino y el tiempo nos pondrá dónde sea. La humildad y el trabajo es nuestro rédito. Si pensamos que en casa solo con salir al campo ganaremos, difícilmente sacaremos el partido adelante", ha indicado.

Para el encuentro de este domingo, Manix no podrá contar con Jorge Ortiz y Rovirola, lesionados, Pedro Orfila, sancionado, además de las ya conocidas bajas de Samuel Shashoua y Canario, quienes siguen con su recuperación particular. Óscar Gil es duda al no disponer todavía el club de la ficha del jugador y Luca llega demasiado justo. Pese a los problemas, Mandiola sabe cómo hacer frente al rival: "El Rayo está jugando con tres centrales e imagino que vendrá bien armado atrás. Deberemos tener paciencia y con la calidad de nuestros jugadores intentaremos sacar el encuentro".