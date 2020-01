Las jugadoras dicen sentirse "ninguneadas" y amenazan con otra huelga por el convenio

Las jugadoras de la Primera Iberdrola, máxima categoría del fútbol femenino español, denunciaron ayer lunes sentirse "ninguneadas" y no descartaron volver a repetir la convocatoria de huelga del pasado noviembre si no se firma su primer Convenio Colectivo con la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF).

"¿Ir a la huelga? No nos gustaría, pero al final sentimos que no se nos está tomando en serio. No descartamos nada. Nos da igual cómo se llegue a la firma del Convenio, lo que queremos es que se firme. ¿Por qué no se ha hecho? Es algo que se me escapa", señaló Ainhoa Tirapu, jugadora del Athletic Club y que junto a Priscila Borja (Real Betis) se erigió en la portavoz de las jugadoras en la rueda de prensa celebrada en la sede de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en Madrid, con la presencia de 20 futbolistas de Primera, entre ellas Amanda Sampedro o Silvia Meseguer, y el presidente de AFE, David Aganzo.