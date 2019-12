Triunfo de calidad del B the travel

Tener una plantilla amplia y de calidad permite ver partidos como el de este domingo en el Palau de Son Moix. Los tres primeros cuartos fueron muy igualados. El B the travel brand fue casi siempre por delante, logrando una máxima ventaja de nueve puntos sobre el Breogán de Lugo. Sirvieron para abonar el terreno del último período en el que el BTTB se mostró muy superior con un parcial de 31-15. Simplemente el Breogán no pudo aguantar el ritmo que marcaron los locales durante todo el encuentro y esta alta intensidad fue posible gracias al número elevado de jugadores importantes de que dispone. No hubo un jugador que destacó durante todo el encuentro. Cada cuarto tuvo sus protagonistas anotadores. En la primera parte destacó Bivià. En la segunda se añadieron a la fiesta Bropleh, Hernández, Babatunde y Löfberg (102-84).

Los dos equipos propusieron un baloncesto similar: intensidad, transiciones rápidas, defensa, muchas rotaciones de jugadores y tiro exterior. Breogán, además, intentó castigar con balones en el poste bajo (34 puntos en la pintura) y el BTTB, como suele hacer, buscaba la lectura de las situaciones que surgían de los bloqueos directos. Ambos equipos puntualmente desplegaban una 'zona pres' después de canasta convertida. Breogán, además, intentó descentrar a los mallorquines con una zona muy abierta, pero no dio los resultados deseados.

Los primeros minutos parecían un concurso de triples. Bivià se mostraba acertadísimo. Por ello, el técnico visitante sacó a Sergi Quintela para impedir que siguiera castigando desde el perímetro (23-21).

En el segundo período los gallegos se mantuvieron en el partido gracias a la aportación de Arco y penalizaron a los isleños cargando el rebote ofensivo (25-23).

El tercer tramo fue para el equipo de Lugo. Los de Ciutat dejaron de correr y se mostraron puntualmente espesos en ataque (23-25).

Los diez últimos minutos fueron un auténtico regalo de baloncesto. El B the travel brand volvió a practicar un juego atractivo y muy eficaz y remató a un Breogán al que se le acabó la gasolina después de haber aguantado treinta minutos (31-15). Buen partido y buenos números del conjunto mallorquín, que capturó 43 rebotes, repartió 25 asistencias y consiguió un 48 por ciento en triples. Este triunfo le coloca en la tercera plaza, a solo una victoria de los líderes de la LEB Oro, Valladolid y Gipuzkoa.



Alonso



Félix Alonso se mostró muy satisfecho por la victoria. "Es el partido más completo que hemos hecho. El equipo, tras las dos derrotas, ha reaccionado bien. Los ajustes que hemos hecho especialmente a nivel ofensivo nos han dado resultado", dijo el técnico del B the travel brand. El leonés resaltó "la intensidad, la implicación y el alto nivel de concentración" de sus jugadores. Al ser preguntado por la Copa, reconocía que quieren luchar por jugarla, pero "tenemos que ir partido a partido, esta Liga es muy difícil y competida y tenemos que tener la humildad y trabajar con la seriedad que requiere la competición", concluyó.