Manix Mandiola: "Ir a mejor en Liga es complicado"

Si por algo se caracteriza Manix Mandiola es por ir siempre de cara. El técnico del Baleares reconoció ayer tras el partido que su equipo no estuvo fino, pero que a base de "esfuerzo" minimizaron al rival."Vamos primeros con 39 puntos, ir a mejor es complicado? Pregúntales a todos los de abajo, no tenemos motivo de preocupación. Gabarre ha tenido sus ocasiones y aun no siendo de los mejores partidos hemos tenido peligro y a base de esfuerzo les hemos minimizado. Hay que jugar contra todos y en todos los campos", destacó.

Mandiola achacó el triunfo de su equipo a la "paciencia" de haber sabido controlar el encuentro. "El rival lo ha puesto difícil. Hemos sabido capear la situación y aunque no nos han creado peligro, no nos han dejado crear jugadas y no nos hemos vuelto locos, con paciencia y fortuna hemos finiquitado en cuatro minutos el partido gracias a a chispa de Jorge y Haro, que son capaces de hacer alguna jugada como la que ha roto el partido. El tema siempre viene por los artistas", señaló.

El de Eibar sacó pecho de su trayectoria en casa al frente del equipo: "Desde que vine solo he perdido una vez de local contra el Sabadell. Algún día llegará con un partido trampa cuando no esperemos y nos pintarán la cara, pero los puntos que llevamos no nos los van a quitar".

Mandiola también habló sobre el próximo compromiso copero del Baleares, el martes ante Unionistas: "Me gustaría ganar la Copa y jugar en Europa el año que viene, pero me da a mí que no podremos llegar a eso. Todos queremos pasar de ronda, pero hay que valorar el camino, una vez que ya vamos no vamos a regalar el partido. Juegan en su casa y tendrán ilusión, por lo que será complicado".