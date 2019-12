Hacer bueno el punto en Melilla

El Atlético Baleares quiere olvidar cuanto antes el tropiezo de la semana pasada ante el Melilla (0-0) y buscará este mediodía ante Las Rozas (12.00 horas/ web IB3) una nueva victoria que le asegure acabar una nueva jornada como líder. El conjunto madrileño, que ascendió esta temporada a Segunda B, se encuentra en las posiciones de descenso y acude al Estadi Balear buscando hacer bueno su punto ante el Ibiza.

Las lesiones en hombres importantes han vuelto a sacudir el once tipo de Manix Mandiola, que en las últimas fechas ha tenido que improvisar en sus alineaciones debido a las lesiones. José Peris, uno de los indiscutibles para el técnico vasco, que tuvo que ser sustituido ante el Melilla por un fuerte golpe, no jugará por precaución. Iturraspe, que aún arrastra molestias de su lesión, será duda hasta última hora. Por suerte para Manix, Vallori volverá al once al cumplir la sanción por acumulación de tarjetas.

En cuanto al resto del equipo, todo apunta al regreso a la titularidad de Marc Rovirola, que ya dispuso de algunos minutos en el empate ante el Melilla. En ataque el equipo seguirá confiando en Jordan, Haro, Ortiz y Gabarre, que especialmente en casa están mostrando su acierto goleador esta temporada.

Enfrente estará Las Rozas, dirigido por Lolo Escobar, y que en su vuelta a Segunda B está acusando la diferencia de categoría. Tras cosechar un valioso empate ante el Ibiza de Pablo Alfaro la pasada jornada (1-1), el conjunto madrileño buscará dar la sorpresa ante el líder con el exbalearico Álvaro Sánchez entre sus filas, en una isla que le trae buenos recuerdos al equipo, ya que precisamente eliminaron al Mallorca B en la final por el ascenso a Segunda División B en Son Bibiloni.

A pesar de ocupar posiciones de descenso y tan solo acumular tres victorias en su casillero, están demostrando ser un equipo compacto en defensa y difícil de meter mano, ya que tan solo han encajado 18 goles en lo que va de campeonato liguero.