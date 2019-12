Félix Alonso: "El Breogán es uno de los rivales más potentes de la Liga"

El entrenador del B the travel brand Mallorca, Félix Alonso, ha comentado cómo espera ver a su equipo el partido del domingo: "Después de la victoria que conseguimos el domingo y el buen juego que desplegó el equipo pues evidentemente afrontamos en el enfrentamiento de esta semana de un modo distinto. Somos conscientes de que es un partido grande, es el tercer equipo que más puntos anota. Es uno de los rivales más potentes de la competición, recién descendido de la ACB, y es también uno de los equipos con más historia en el baloncesto nacional".

Alonso no cree que el equipo rinda mejor contra los equipos de la parte de la tabla que contra los de abajo: "Hemos jugado contra el Canoe y ellos fueron superiores. También hemos perdido contra el Valencia que está en la parte alta de la clasificación. En base a los resultados no hay que concluir que perdemos contra los de abajo y ganamos contra los de arriba. Lo importante es que hemos recuperado el buen juego después de una mala racha y no tengo ninguna duda de que el domingo fue el mejor partido a nivel ofensivo desde que yo entreno a este equipo, jugaron realmente bien". "El Breogán es un equipo de excelentísimo nivel, pero nosotros también lo somos. Tenemos que seguir con ese nivel de intensidad defensiva para buscar la victoria este domingo en casa", ha añadido.

Johan Löfberg, jugador del equipo, explico qué se siente al enfrentarse este domingo al que fue su equipo durante dos año: "Es siempre divertido jugar contra un equipo con el que ya has jugado antes. Está bien saber a los jugadores a los que vas a enfrentarte. Jugué con ellos dos años y es divertido porque conozco muy bien su juego". El jugador también ha explicado cómo se ha preparado el equipo para el partido de esta semana: "Estamos listos para el enfrentamiento. Jugamos realmente bien la semana pasada y creo que todos los jugadores hicimos muy bien nuestro trabajo y eso es lo que necesitamos. Tenemos una gran plantilla. Me siento muy bien en este equipo y creo que Félix es un gran entrenador".