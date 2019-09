Mandiola: "Hemos concedido poco y hemos sido eficaces"

Manix Mandiola se mostró muy satisfecho por la victoria de su equipo frente al Coruxo, en especial por mantener la portería a cero. "El primer gol salió por los jugadores de calidad que tenemos, pero tampoco nos vamos a recrear mucho porque no es nuestra mejor virtud. Puede ser que en la primera parte se hayan visto los mejores momentos de la temporada, hemos concedido poco y hemos sido eficaces en ataque", resumió el técnico vasco.

A pesar de la clara superioridad del Baleares durante gran parte del encuentro, Manix reconoció que el 2-0 fue un resultado corto para no tener que sufrir. "El 2-0 no es definitivo, el 3-0 hubiera sido bueno para no tener minutos de sufrimiento en caso de encajar. Hemos hecho una muy buena primera parte. Si conseguimos hacer los puntos del año pasado ganaremos la Liga, hagan lo que hagan el resto", puntualizó.

Gabarre, que consiguió el segundo tanto del partido, también erró una pena máxima. Manix aseguró que necesita a sus delan teros en forma y por eso le escogió para ejecutar el penalti. "El año pasado tuvimos un 100% de acierto. En otra situación del partido igual no lo hubiera tirado él, pero tal y como estaba el partido quiero que los delanteros sumen para que nos den la vida. No sé si lo ha tirado a lo Panenka, desde el banquillo no se ve bien, ha parado hasta el rechace el portero", comentó.

Por otra parte, Alberto Villapalos sacó pechó por el inicio en Liga de su equipo. "Estamos demostrando que lo de año pasado no fue casualidad y el míster sabe que estén los jugadores que estén sabe hacerlo del mejor modo", resaltó.

El mediocentro destacó la primera mitad de su equipo. "Nos hacía falta un partido tranquilo, los dos goles de la primera parte han sido fundamentales pero hubiéramos podido matar el partido con el penalti.Creo que han sido los mejores primeros 45 minutos de la temporada. De momento pinta bien pero solo llevamos 6 partidos", reconoció.