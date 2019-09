El B the travel inicia el viaje del ascenso

El B the travel se ejercitó ayer en Son Moix antes de viajar a Oviedo.

El B the travel brand Mallorca Palma inicia esta tarde en Oviedo (18:00 horas, se puede ver en streaming por 'Laligasports.es') el viaje hacia el ansiado ascenso a la Liga Endesa ACB. El equipo que dirige por tercer año consecutivo Félix Alonso se ha reforzado a conciencia este verano y se presume como claro aspirante a pelear por una de las dos plazas que otorgan sitio en la elite. Es candidato al título en la LEB Oro; o como mínimo, a asegurarse un play-off que jugarán del segundo al noveno clasificado.

La primera prueba de fuego llega hoy en la pista del Liberbank Oviedo. Un club que cumple su séptima campaña en la LEB Oro y que este año cuenta con algo más de 700.000 euros de presupuesto. Lejos de los 1,3 millones de esta temporada del B the travel brand Mallorca, los carballones se han marcado como objetivo la permanencia... y luego ya se verá.

Para ello, el técnico Javi Rodríguez (segunda campaña) cuenta con media plantilla nueva, en la que destaca Alex Reyes (alero, 2'02 de altura). El exvallisoletano fue uno de los jugadores destacados de la pasada temporada y ha fichado este verano junto a Guim Expósito, Tre Coggins, Devin Wright y Gunnar Olafsson.Los veteranos Víctor Pérez y Arteaga o el lituano Jakstas se mantienen en un equpo que de nuevo tendrá en la defensa su punto fuerte.



Bajas en ambos equipos

No debería ser Pumarín una pista complicada para el B the travel brand Mallorca Palma, pese a que llega con las bajas del pívot Matt Stainbrook y del alero Joan Tomás. Por dos motivos: el primero, por su fondo de armario; y el segundo, porque el Oviedo no podrá contar con Víctor Pérez y son serias dudas Coggins y Expósito.

A priori, tendrá más problemas Javi Rodríguez que Félix Alonso para mover piezas y sistemas. De hecho, el técnico de los palmesanos puede formar dos quintetos de plenas garantías esta tarde en Oviedo. Alex Hernández, Erik Quintela, Bivià, Bertone, Bropleh, Lofberg, Lindqvist, Barac, Chema González y Olumuyiwa tienen en sus manos iniciar con una victoria el viaje hacia el ascenso.