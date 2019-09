Gabarre: "Con el tanto ante el Sanse me he quitado un peso de encima"

Toni Gabarre cada vez se siente más cómodo en el Atlético Baleares, sobre todo después de estrenarse con un gol en el partido del pasado domingo ante el San Sebastián de los Reyes. "Con el gol me he quitado un peso de encima", reconoció el delantero de Huesca ayer al mediodía. "El papel del delantero es meter goles, es lo que nos da de comer, pero también somos los primeros en iniciar la presión y defender. Estaba tranquilo, no me pone nervioso estar dos o tres partidos sin marcar si el equipo gana, pero al fin llegó el otro día y sumamos tres puntos. Me he quitado un peso de encima", señaló.

La plantilla del conjunto blanquiazul retomó ayer los entrenamientos tras la jornada de descanso. Parece que Manix podrá contar con todos los jugadores, menos Canario y San Emeterio, para visitar el Pontevedra el domingo a las 12 horas. "Estoy muy contento. Cuando llegué tenía las expectativas altas. Quería jugar en un buen equipo, empezar bien la Liga y estar arriba y así ha sido", reconoció el futbolista.