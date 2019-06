Mandiola: "El de Anduva debe ser un encuentro de solteros contra casados"

Manix Mandiola ha dirigido este mediodía el penúltimo entreno del Atlético Baleares antes de poner rumbo a Miranda del Ebro. El técnico vasco ha restado importancia a la contienda en Anduva y ha apelado a la "normalidad" para sacar un resultado positivo: "Siempre hemos apelado a la normalidad, como si fuera un partido más, un partido de solteros contra casados, siendo conscientes de lo que nos jugamos y de que a los jugadores no hace falta motivarlos porque saben lo que se juegan en cuanto se ponga el balón a rodar. Darán el 100%, todo lo que tienen".

Las dos eliminatorias que lleva el Atlético Baleares a las espaldas, ante Racing de Santander y Melilla han dado un grado extra de experiencia a los jugadores, según ha reconocido este mediodía el preparador eibarrés. Además de la experiencia, también ha supuesto un cansancio extra en el plantel. "Los cuatro partidos ya jugados de play-off dan experiencia, tras haber competido contra buenos equipos de otros grupos y no haber perdido. Fue una pena lo del Racing pero también entraba dentro de la lógica, no es una debacle y hemos sido capaces de volver a ser nosotros mismos", ha resaltado.

La plantilla blanquiazul viaja mañana a Bilbao. El equipo hará noche en Vitoria y el domingo afrontará el encuentro de la ida ante el Mirandés a las 18:45 horas. Rubén no ha entrenado hoy con el equipo por unas pequeñas molestias y forzar a Kike López no entra en los planes del entrenador vasco. "Rubén no ha entrenado por precaución y espero que mañana esté bien, sin más. Kike, si fuera el último partido de Liga, nos la jugaríamos, pero todavía tenemos un partido muy importante y es mejor esperar", ha resaltado.

Sobre la importancia de anotar goles y el pobre bagaje del equipo en estos últimos encuentros, Mandiola ha señalado que los equipos viven "de los artistas que hacen goles" y ahora mismo el artista del conjunto blanquiazul es Nuha Marong. "Nuha está marcando, pero estoy contento con el nivel de todo el equipo. Para un futbolista de Segunda B jugar más de 40 partidos es duro, en Primera pasa, pero son más fuertes y nosotros tenemos la plantilla corta. Pesan las piernas, pero el premio y la motivación que tenemos hace que se aguante", ha subrayado.

"Va a ser una eliminatoria igualada y se decidirá en Son Malferit sea el resultado que sea. No va a haber grandes distancias en el marcador. Firmaría nuevamente un 0-0 y ser capaces de ganar en casa", ha resaltado sobre el partido que espera en Miranda. "El fútbol no te devuelve nada. Ni el Atlético Baleares ni el Mirandés tienen nada que ver con aquellos que jugaron la eliminatoria allá por 2012, como mucho queda algún aficionado", ha bromeado.