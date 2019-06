Molondro: "Si el árbitro no es neutral no importa viajar"

El presidente del Poblense, Miquel Bennàssar, Molondro, mostró ayer su malestar e indignación por el arbitraje que sufrió su equipo ante el Sestao River, en la ida de la segunda eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda B, que acabó con empate a uno. El colegiado Álvaro Cánovas, del colegio valenciano, dejó al cuadro pobler con nueve jugadores en el inicio de la segunda parte y su actuación fue muy protestada, tanto por el Poblense, como por los aficionados allí presentes.

"Él se puede equivocar, pero no puede errar con saber el reglamento, y lo hizo. Nadie pone en duda que hubo dos penaltis pero si miramos el reglamento no son expulsiones. Eso es una falta grave de conocimiento. El reglamento cambió hace años y eso no era expulsión", comentó el presidente blaugrana.

Molondro prosigue: "Ellos hicieron una mano clara en medio del campo y no fue ni amonestación. Me gustaría que el Comité de Competición analizara todo esto ya que sientes mucha impotencia cuando sucede".

El máximo mandatario del Poblense teme el partido de vuelta, este próximo sábado, a las 18:30 horas y en tierras vascas. "Espero que la Federación envíe a un árbitro como toca. Basta mirar el Sestao–Toledo de la primera eliminatoria de nuestro adversario. Aquello será una encerrona. No me corto ya que estoy cansado de todo esto. Quiero un árbitro neutral, ni que nos favorezca a nosotros ni a ellos. Es más, no importa ni viajar si no hay neutralidad por parte de la persona que tiene que impartir justicia", relató muy indignado.

El dirigente resaltó que su equipo jugó de tú a tú al Sestao y que solamente las adversidades que sufrió hicieron que cediera un empate. "Esta claro que le plantamos cara. Jugar toda una parte con nueve jugadores tiene mucho mérito. Lo hicimos y esto nos ha dado mucha moral. No obstante, tememos el partido de vuelta, dado que si eso ocurrió en nuestro campo, qué puede suceder en el suyo". Si esto sigue así nos hemos de ir todos del fútbol ya que esto no puede seguir así", comentó.

Molondro dijo que el partido lo vio al lado de Miquel Bestard, presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears. "Estaba a mi lado y vio lo mismo que yo. Él es el vicepresidente de la Federación Española y puede hacer que esto no vuelva a pasar. El colegiado tiene que saber el reglamento sí o sí", finalizó y lamentó que es la segunda vez que les sucede esto ya que en la fase de ascenso del año pasado también "resultamos perjudicados".