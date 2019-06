Mandiola: "Ahora mismo firmaría un 0 a 0 en Melilla"

Pese al varapalo del pasado domingo, Manix Mandiola no ha perdido un ápice de su buen humor. El técnico del Atlético Baleares afronta con entusiasmo "esta segunda oportunidad" que le ha dado el fútbol. "El Melilla es un equipazo, pero nosotros también hemos hecho una temporada espectacular y queremos subir nota", ha asegurado.

El Baleares ha realizado esta mañana su último entrenamiento en Son Malferit antes de poner rumbo a Melilla. El equipo, según ha reconoció el propio Mandiola, está preparado para afrontar con garantías la segunda eliminatoria de los play-off. "Sabemos que cualquier oportunidad perdida en el camino es un palo, pero hemos hecho méritos para tener una segunda opción y hemos relativizado el no haber aprovechado la primera ocasión. Estamos preparados para competir de igual a igual", ha señalado el eibarrés.

"Este grupo en ningún momento se ha caído. Ha hecho una temporada extraordinaria. El año pasado prácticamente estaba en Tercera División y este ha ganado la Liga sacándole ocho puntos al segundo. Creo que la nota de este equipo es de nueve sobre diez. Estos exámenes que tenemos ahora son solo para mejorar nota. Pase lo que pase hemos hecho una temporada excepcional, no se recuerda en muchos años", ha subrayado el preparador balearico sobre la gran temporada firmada por su equipo.

Para la eliminatoria ante el Melilla, Manix no podrá contar con Kike López, quien se lesionó el pasado domingo durante el partido de la vuelta ante el Racing de Santander. Ante la ausencia de un futbolista en el banquillo para suplir la baja del lateral diestro, Mandiola tirará de imaginación: "Tengo clarísimo la alternativa del equipo a la ausencia de Kike López. Poner a Peris en su puesto es un supuesto razonable".

Cuestionado sobre su rival, el vasco no ha escatimado en halagos. "El Melilla ha sido líder del grupo durante muchísimas jornadas y un par de malos partidos han hecho que, en un campeonato donde todo estaba muy igualado, no haya ganado la Liga. Es un equipazo y solo hay que ver la temporada que han hecho. No tengo ni idea de por dónde se les puede pillar. Cada partido es diferente. A nosotros nos ha eliminado el Racing de Santander con un gol del lateral derecho, desde unos 25 metros, posiblemente sea el primero que ha metido en su carrera. Ya me dirás cómo estudias esas posibilidades", ha resumido.

Sobre la importancia de traer a Son Malferit un resultado positivo del primer partido de la eliminatoria, el vasco ha bromeado: "Prefiero venir de Melilla con un 0-0 que habiendo perdido el partido, siempre será mejor. Hace poco un espabilado me recomendó sacar de la ida un 0 a 2. Le dije, yo había pensado en un 0 a 3, la verdad. Hasta ahí llego yo, fíjate que soy corto, pero hasta ahí llego. Ahora mismo firmaría un 0 a 0 en Melilla. Para empatar hay que salir a ganar. Hay que hacer muchas cosas y meterle el miedo en el cuerpo al rival. Atrincherarse ahí no nos va a servir de nada. Nos adaptaremos a lo que nos exijan".