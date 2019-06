Félix Alonso: "Nos hemos quedado tan cerca que la temporada que viene queremos conseguirlo"

El entrenador del Iberojet Palma hizo un balance de la temporada y destacó el tramo final como la mejor parte por el "espíritu luchador" y el "compromiso" de los jugadores para darle la vuelta a la situación. "Ha sido una temporada larga y compleja por la que empezamos el verano con muchas expectativas e ilusión. Inicialmente no cumplimos con ello y el proceso fue más duro de lo que esperábamos pero al final, nos quedamos con la parte final de la temporada desde el inicio de la segunda vuelta", resumió.

El técnico lamentó no haber podido cumplir con el objetivo. "Nos hemos quedado a 50 segundos de un sueño. La dificultad era alta y lamentablemente la falta de acierto nos ha hecho que nos quedemos con la miel en los labios. Hemos aprendido de los errores de toda la temporada, pero tampoco han sido tantos porque si no, no hubiésemos llegado hasta aquí", señaló. Y negó que el resultado haya sido casualidad. "Teníamos equipo y capacidad para llegar hasta donde hemos llegado y más lejos aún", apuntó.

Alonso quiere mantener parte de la misma plantilla para mejorar el éxito. "No tendría mucho sentido no renovar el mayor número de jugadores posibles de un equipo que nos ha llevado hasta tal punto. Apostar por la continuidad es algo que no se suele hacer en esa competición, pero vuelvo a decir que el compromiso y lealtad con el club que han demostrado los jugadores merece premiarlos y sería lo más inteligente porque eso facilita mucho el trabajo", apuntó.

En este sentido, el técnico, que indicó que espera poder anunciar la continuidad de más jugadores en las próximas semanas, declaró sentirse "orgulloso" con el trabajo de sus jugadores y "agradecido" por el apoyo de los aficionados. "Estoy orgulloso del equipo y el grupo que han conformado porque es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí y estoy muy agradecido por la afición por lo que vimos en las gradas de Bilbao y por el recibimiento que tuvimos en el aeropuerto tras perder", recordó.

El de León apuntó que sobre el caso de la renovación de Fran Guerra no dependerá únicamente del club mallorquín. "Tiene dos años más de contrato con el Iberostar Tenerife. Evidentemente nos gustaría que continuase con nosotros, pero sería muy egoísta poner en compromiso moral que Fran continuara con nosotros. Si se diera esa circunstancia sería estupendo para nosotros porque es determinante en la liga y gracias a su evolución hemos llegado tan lejos. Fran pertenece a otro club y no depende únicamente de nosotros", informó.

Alonso, que indicó que todavía no quiere dar detalles de renovación sin haber hablado con los jugadores, mostró su interés por el bloque nacional del equipo. "Me gustaría que del bloque nacional continúe el mayor número de jugadores posibles porque es un aspecto muy importante en esta categoría", señaló.

En este sentido, Alonso confía que Hernández, el único que tenía un año más de contrato, se mantenga en el club a pesar de que tenga la opción de decidir junto al club poder desvincularse. "Nuestra voluntad es que continúe. Hemos visto su evolución en cuanto a crecimiento y confianza dando clases magistrales. Él está muy contento de estar aquí y su voluntad inicial es quedarse, pero veremos qué pasa en las próximas semanas", comentó.

Asimismo, Alonso estimó que habrá la misma, o incluso mayor, competitividad en la LEB Oro. "Igual que nosotros habrá otros ocho o diez equipos que también pelearán por ello. Nos hemos quedado tan cerca que el próximo año no nos queremos quedar igual, sino que queremos conseguirlo. El nivel de la liga ha sido extraordinario. Creo que el año que viene será todavía más complicada", advirtió convencido.