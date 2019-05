Mavi García es una de las favoritas para ganar la Emmakumeen Bira

La ciclista mallorquina Mavi García, del Movistar Team, es una de las favoritas para luchar por la victoria a partir de este miércoles, 22 de mayo -desde las 15:00 horas-, en la Emakumeen Bira. La vuelta a Euskadi para féminas es la principal carrera por etapas para mujeres que se organiza en España.



La vigente campeona de España de contrarreloj finalizó el domingo la disputa de la Vuelta a Burgos en tercera posición y dos semanas antes terminó segunda en la general del Tour de Yorkshire, en Inglaterra.



"Vengo de hacer dos muy buenas carreras en Burgos y en Yorkshire y ahora afrontamos la Bira, una prueba durísima, con etapas muy exigentes, de muchísimo nivel. Yo, como digo, me siento bien y voy con ilusión y con ganas de estar ahí y luchar ante las grandes. Esperemos que sea otra muy buena semana para el equipo", ha precisado Mavi García sobre lo que espera a partir de hoy.



"Me he sentido muy bien todos los días en cuanto a físico, pero la mayor satisfacción de estos días ha sido el trabajo del equipo. Hemos cogido mucha confianza en Burgos, trabajando todas muy bien, muy unidas; diría incluso que nunca habíamos trabajado así de bien, corriendo tan juntas y con tan buena compenetración", analizó la mallorquina sobre el buen papel del Movistar Team en la ronda burgalesa.