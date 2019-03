Manix Mandiola: "El Ebro juega a lo nuestro, pero a lo bestia"

"El Ebro juega a lo nuestro pero a lo bestia; son muy prácticos, parecidos a nosotros", ha afirmado tras el entrenamiento matinal en Son Malferit el técnico del Atlético Baleares, Manix Mandiola, que ha añadido: "El campo también, no se sorprenderán al ver Son Malferit, van a estar como en casa".

El entrenador vasco sabe de las dificultades que planteará el Ebro, rival del domingo (12:00 horas). "Intentaremos ganar y llegaremos hasta dónde podamos, sabiendo la dificultad que tiene. El Ebro es el mejor equipo visitante, solo ha perdido tres partidos fuera y ha ganado 6 y empatado 5", ha explicado antes de rememorar el partido de la pasada temporada, último de la Liga: "El recuerdo del año pasado ante el Ebro es que nos salvamos, salimos como héroes y ellos quintos, lo que son las cosas en el fútbol".

"De la historia no se vive", ha aseverado Mandiola, que ve a su equipo "muy bien". "En la ida fue un partido raro, con lesionados, expulsado y fue un partido accidentado. En pocas llegadas hicimos tres goles y esto será otro partido", ha recordado.

Para este domingo, en principio, no habrá bajas, pese a que el británico Samuel Shashoua no ha entrenado hoy. "Tiene una contusión y mañana se probará; estará disponible si aguanta el dolor. Tenemos más gente que la semana pasada, alternativas, y el once que saquemos será competitivo", ha asegurado Mandiola.

Sobre la desaparición del Ontinyent, el técnico blanquiazul ha señalado que "hay una normativa al respecto". "Pero como no influyo, lo que tenga que ser será y no le dedico dos segundos", ha sentenciado. "Sí he mirado dónde juegan nuestros rivales por el play off, pero no lo recuerdo... Me he preocupado por el Ebro, que ahí sí tenemos influencia", ha dicho antes de volver a alabar al equipo aragonés: "Pasaron un momento malo, tuvieron paciencia y no destituyeron al entrenador; y el que tomó esa decisión se ha demostrado que tuvo razón".