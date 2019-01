Ferrari felicita a Schumacher por su 50 cumpleaños con una exposición

La escudería Ferrari felicitó este jueves al expiloto Michael Schumacher, que cumple 50 años retirado de la vida pública tras un accidente de esquí en 2013, e inauguró para la ocasión una exposición en su museo de Maranello, en el norte de Italia.



"Nuestro campeón cumple hoy 50 años. Todos estamos contigo", escribió este jueves en Twitter la escudería para felicitar al siete veces campeón de Fórmula Uno, cinco de ellas con Ferrari y dos con Benetton.





Our champ turns 50 today. We're all with you Michael #KeepFighting pic.twitter.com/hN4n8Br1ap