Séptima plaza de Cata Corró en la final de los 400 estilos

La delegación española en los Mundiales de piscina corta, que se disputan en la localidad china de Hangzhou, comenzó ayer su participación en la cita. Destacando en la primera jornada el séptimo puesto de Cata Corró en los 400 metros estilos.

La nadadora mallorquina fue la única representante española que disputó una final, tras acudir con una esperanzadora sexta mejor marca mundial, los 4:28.26 que logró en el Campeonato de España de Barcelona.

La inquera cumplió al meterse en la final con la sexta mejor marca (4:31.02), pero por la tarde no pudo mejorar su registro ni estar en la pugna por el podio, pese a sus buenos 200 primeros metros con las postas de mariposa y espalda, cuando coqueteó con el bronce. Al final, la representante del Sabadell, oro de la disciplina en los Juegos del Mediterráneo, no pudo aguantar y concluyó séptima con un crono de 4:31.63, peor que el de la mañana y lejos del oro que conquistó la gran favorita, la húngara Katinka Hosszu, que no pudo (4:21.40) con el récord del mundo de Mireia Belmonte (4:18.94). La medalla plata fue para la estadounidense Melanie Margalis (4:25.84) y el podio lo completó la francesa Fantine Lesaffre (4:27.31).

En la jornada destacaron los récords del mundo del japonés Daiya Seto en los 200 mariposa (1:48.24) y del relevo estadounidense del 4x100 libres formado por Caeleb Dressel, Blake Pieroni, Michael Chadwick y Ryan Held (3:03.03). Igualmente, entre los mallorquines el solleric Joan Lluís Pons no brilló en los 200 mariposa con sus 1.56.51, concluyendo en el puesto 26. Mientras, Hugo González quedó fuera de las semifinales de los 200 estilos y los 100 espalda. En la primera con un crono terminó con un crono de 1:55.84 y en la segunda terminó en el puesto 25, con 52.05 segundos.