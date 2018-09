´Pole´ con paciencia de Lorenzo

El mallorquín Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) sentenció con maestría, en una última vuelta en la que rodó en solitario, su tercera mejor clasificación consecutiva y la cuarta de la temporada al ser el más rápido en los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Aragón de MotoGP, en los que los pilotos de Yamaha dieron un nuevo paso negativo en su rendimiento.

Valentino Rossi (Yamaha) protagonizó su peor clasificación de entrenamientos desde Indonesia en 1996, cuando fue decimoctavo en la categoría de 125 cc, igual que ahora en Motorland Aragón, aunque en 2015 salió último –vigésimo sexto– de la formación de salida tras ser sancionado por Dirección de Carrera.

Maverick Viñales, que pareció recuperarse algo mejor que su compañero de equipo y pasó a la segunda clasificación desde la primera, sucumbió en ésta al ser penúltimo y además verse sancionado con la pérdida de tres posiciones por haber molestado al británico Bradley Smith (KTM ) durante la primera clasificación.

Delante, Jorge Lorenzo supo esperar el momento propició para "asestar" el golpe definitivo a todos sus rivales, que se esforzaron por no tener a nadie detrás mientras que él, más calmado, dejó que todos salieran a pista para rodar en solitario y en una vuelta completamente "limpia" marcar un 1:46.881. Su cuarta mejor clasificación del año tras Cataluña, Inglaterra, San Marino y Aragón y la sexagésimo novena de su carrera deportiva.

"He tenido la paciencia suficiente para esperar a la última vuelta y por suerte he pasado con diez segundos y al tirar ese grupo y dejar pista libre he tenido el espacio suficiente para conseguir esas dos décimas y conseguir la el mejor tiempo, dijo Lorenzo.

"Ha sido difícil, ya que el neumático trasero después de dos o tres vueltas al ochenta por ciento se había desgastado un poco y no tenía la misma adherencia del primero", comentó, y respecto al planteamiento de la carrera indicó: "Dependerá del ritmo del principio, si el ritmo es lento puede ser que al principio el grupo sea mayor de tres pilotos, pudiendo llegar a seis o siete, pero si el ritmo es rápido, el primer grupo será menor, aunque habrá que ver la gestión de los neumáticos".