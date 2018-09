Manix Mandiola: "No he ganado al Sabadell, no tengo ese máster aprobado"

"Nunca he ganado ganado al Sabadell; empatamos el año pasado y con el Eibar en fase de ascenso empaté los dos partidos. No tengo ese máster aprobado", bromeó ayer Manix Mandiola, entrenador del Atlético Baleares , que quiere dar la vuelta a sus estadísticas ante los catalanes, que visitan mañana Son Malferit.

"Es un equipo parecido al nuestro que competirá como nosotros", explicó el técnico vasco, que está más centrado en cómo retomará su equipo la competición tras perder el pasado domingo: "Estoy interesado en cómo estamos nosotros más que en el Sabadell; nunca debimos perder en Ejea y toca darle la vuelta". Al respecto, Mandiola recordó lo que pasó en tierras zaragozanas: "El otro día tuvimos cinco minutos de caraja y tirando dos veces a puerta lograron gol, y eso que sacamos 14 córners a favor y tuvimos muchas ocasiones".

"Perder un solo partido no afecta al grupo, no pasa nada. El equipo está bien", aseguró el preparador vasco, que restó importancia a la goleada de esta semana en el amistoso contra el Santanyí. "Sirve para ver jugadores con menos minutos, pero no es real al ser otra categoría. Aunque siempre sacamos cosas", recalcó el preparador blanquiazul.

Por su parte, el delantero Nuha aseguró que "el vestuario está como en la primera jornada, con confianza y motivación, con ganas de ganar".

"Veo a la gente muy bien", aseveró el futbolista, que añadió: "El partido será como el del Alcoyano, iremos con todo. Tenemos el punto a favor de jugar en Son Malferit". "Intento darlo todo cuando entro al campo. Estoy muy contento aquí", concluyó el atacante, que estuvo ayer en el Hospital Sant ojan de Déu, en donde se oficializó la renovación del acuerdo con la Mallorca Sports Medicine.

"Estamos muy contentos, nos dan todos los servicios que necesitamos y tenemos un trato exquisito en unas instalaciones fabulosas, con un convenio de lujo",explicó el director deportivo, Patric Messow.

"Como coordinadora de la unidad, es un lujo poder ayudar al Baleares y es un reto para nosotros mejorar los informes y hacer un seguimiento conjunto con vuestro equipo médico y de preparadores", señaló la doctora Patricia Hernández-Puiggròs.