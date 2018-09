Luis Enrique: "Ha sido un día espectacular que no podíamos ni imaginar"

El seleccionador españolMartínez señaló en rueda de prensa tras la victoria por 6-0 ante Croacia , que f

"Tenemos nuestra idea de jugar al fútbol, hoy ha salido todo de manera maravillosa. A partir de las dos ocasiones de ellos, de un inicio algo dubitativo, el partido ha cambiado. A partir de ahí estuvimos brillantes en muchas fases, con goles increíbles y generando muchos peligro", explicó.

"Lo que más me ha gustado de estos diez días con los jugadores ha sido su actitud, la idea de plasmar lo que hemos trabajado en pocas sesiones de forma clara. Ha sido un día espectacular que no podíamos ni imaginar. Refuerza mucho más empezar así", agregó.

Tras esta segunda victoria, España encabeza con seis puntos su grupo y tiene muy encarrilada la primera plaza que le daría la clasificación para la Final a Cuatro de la Liga de Naciones.

"La clasificación esta bien encaminada pero hay que ganar a Inglaterra en casa y a Croacia fuera. Vamos a depender del partido Croacia-Inglaterra y el del Villamarín contra Inglaterra, pero queda mucho todavía", apuntó.

La afición española coreó el nombre de Luis Enrique en la fase final del partido y al respecto el técnico comentó: "cuando han coreado mi nombre he sentido vergüenza ajena", señaló entre risas. "No me lo esperaba, lo agradezco pero prefiero que animen a los jugadores que hacen lo verdaderamente difícil", apostilló.

Por último restó importancia a que la selección tenga su base formada por jugadores del Real Madrid, al indicar: "no me interesa de qué equipo vienen, son jugadores de la selección española, elegimos lo que creemos que es mejor. Yo estoy encantado de tener jugadores de este nivel, independientemente de donde vengan", concluyó.