Joan Mir va de menos a más para acabar quinto

El piloto mallorquín Joan Mir finalizó el Gran Premio de San Marino en quinta posición. El palmesano se pone por primera en la temporada por delante de su compañero de equipo, Álex Márquez, en la clasificación general del Mundial de Moto2. Por su parte, el otro mallorquín de la parrilla en la categoría intermedia, Augusto Fernández se fue por los suelos en la segunda vuelta tras embestir a Márquez en la curva catorce del circuito.

Joan Mir calificó de "positivo" el domingo en el Gran Premio de San Marino, donde terminó en quinta posición, y explicó que ahora deberán "analizar" las mejoras a realizar para el próximo Gran Premio de Aragón.

"Ha sido un día positivo para mí, especialmente porque, tras sufrir en la primera parte, he sido rápido en las últimas vueltas. Necesitamos analizar todo bien y ver en qué podemos mejorar para la próxima carrera en Aragón", indicó en declaraciones facilitadas por su equipo.

Mientras, su compañero de equipo, Álex Márquez, fue decimoctavo tras tener que recuperarse de la caída con Augusto. "He perdido mi oportunidad cuando me ha tocado otro piloto en la primera vuelta, algo que puede ocurrir cuando ruedas en grupo", manifestó.

Por su parte, el italiano Francesco Bagnaia (Kalex) consiguió un triunfo incuestionable, el sexto del año y se consolida al frente de la clasificación provisional del Mundial merced a la tercera posición del portugués Miguel Oliveira (KTM).