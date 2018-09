La bicampeona Maria Perelló ya está aquí

Campeona del mundo de Optimist. Maria Perelló hizo su aparición en la puerta de llegadas del aeropuerto de Son Sant Joan con cara de asombro al comprobar que los suyos, los que más quiere, amigos y familiares, le habían preparado un recibimiento a la altura de lo que es, bicampeona del mundo de Optimist

Fue el recibimiento soñado, pero no nuevo para la flamante bicampeona del mundo de la clase Optimist, Maria Perelló . "Estoyy muy", fueron las primeras palabras de la regatista del Club Nàutic s´Arenal, que no ocultó su sorpresa por el cálido recibimiento que tuvo por parte del equipo de regatas de su club, familiares y amigos, que no quisieron perderse compartir con la campeona estos momentos de alegría.

Perelló, que llegó al aeropuerto de Son Sant Joan junto a sus compañeros Pau Mesquida e Ian Walter procedente de Chipre, escenario del Campeonato del Mundo, dijo que "ahora toca descansar después de días demucha tensión". A la llegada no faltaron el presidente del Club Nàutic s´Arenal, Óscar Estellers, y el director gerente Ferran Muniesa. Estellers valoró el nuevo título mundial de Perelló -la primera y única regatista española, tanto en categoría masculina como femenina, en conseguir dos veces seguidas un título mundial-, y resaltó que lo haya logrado dos veces seguidas. "Conquistar el título dos años consecutivos indican el buen trabajo de los regatistas y del entrenador Adrià Barceló", señaló.

Otra de las personas que no podían ocultar su felicidad era el entrenador Adrià Barceló, que se quita el sombrero ante la nueva gesta protagonizada por su pupila Maria Perelló. "La verdad es que no tengo palabras, es una gran campeona", manifestó.

Los magníficos resultados obtenidos por la mallorquina en la playa de Limassol han permitido al equipo español de Optimist terminar en la tercera posición del Mundial por equipos, lo que ha supuesto colgarse una merecida medalla de bronce.