Hierro: "Cuando vea Son Hugo en marcha, entonces me lo creeré"

El nuevo retraso en el proyecto de reforma de Son Hugo, obras que Cort espera que comiencen antes del verano de 2019, ha sido un nuevo golpe para los clubes de natación de la ciudad. Entre ellos se encuentra el CN Palma , cuyo presidente, Xim Hierro, señaló ayer que está "decepcionado en cuanto a cómo está yendo esta situación" de la instalación municipal, cuyas piscinas están cerradas desde marzo de 2017.

La última previsión –la inicial era que estuvieran operativas este verano de 2018– de los técnicos del IME es abrir las piscinas a principios de 2020. Una fecha que espera con escepticismo Xim Hierro: "Cuando la piscina de Son Hugo esté en marcha, entonces me lo creeré. Mientras tanto, no me ilusiono con nada".

"No entiendo cómo en una situación extraordinaria como esta no se toman medidas extraordinarias", sentenció el presidente del CN Palma, quien ayer señaló que se han parado "varias movilizaciones" de protesta. Los clubes creen que no serviría de nada. "La natación de competición somos los últimos. Primero están los abonados, después los cursillos, etc. Y cuando está todo decidido, nos dan unos horarios. No nos facilitan las cosas", señala en referencia al IME, y pese a que también reconoce que Cort ayuda, considera que "se debería dar un poco de prioridad a los clubes para elegir horarios y espacios".

Al respecto, dice que se ha pedido "usar uno o dos días la piscina de Son Moix". "Pero está vetada a los clubes. Primero están la sincronizada, los saltos, los abonados y los cursillos. Hemos pedido algún sábado, pero nos tenemos que olvidar de ir allí", sentenció.

De hecho, Hierro recuerda que ahora mismo solo está operativa la piscina interior de Son Hugo. "Y no tenemos las condiciones óptimas; se entrena sin poyetes, por lo que no se puede practicar las salidas, y los nadadores deben tener cuidado con los giros", dice el presidente del CN Palma, que incide en que su club "no es el único afectado".

El directivo indicó que "hay cuatro piscinas de 50 metros en Palma y no podemos usar ninguna". Lo más habitual en el último año es que los clubes de Palma tengan que abrir la cartera y alquilar calles en la piscina de 50 metros del Best Swim Centre, en la Colònia de la Sant Jordi. "Tenemos nadadores de nivel, pero no medios. Demasiado hacen los clubes y demasiados buenos resultados consiguen los nadadores", concluyó Hierro.