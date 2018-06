Fernando Alonso: "Soy uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1"

El piloto español(McLaren) ha asegurado que se consideradeportistas que ha competido en la Fórmula 1 y que, a pesar de no ser "", es "un 9,5" en todas las facetas, además de explicar que el equipo está encontrando la "dirección correcta" en un deporte cada vez más "predecible".

"Soy uno de los mejores que ha competido en la Fórmula 1. Probablemente no sea el más rápido ni en la calificación ni en mojado, pero soy un 9,5 en todas las áreas. Intento aprovecharme de eso", declaró a la BBC en un evento organizado por McLaren.

Por ello, al asturiano le gustaría que los aficionados le recordasen en el futuro más por su conducción que por los títulos mundiales conquistados en 2005 y 2006. "En cierto modo, es mejor así. No sería feliz si tuviera muchos trofeos en casa y la gente pensase que no me los merezco. Sería aún más duro", explicó.

Además, Alonso afirmó que a pesar de no haber tenido "oportunidades" en las últimas temporadas, ahora están retomando la "dirección correcta". "Perdí algunas oportunidades, especialmente en los últimos tres años, cuando McLaren-Honda no consiguió los resultados que queríamos", expuso.

"Creo que en este momento estamos en la dirección correcta para volver al camino ganador. Vemos al final de mi carrera en la Fórmula 1 lo que hemos logrado y lo que deberíamos haber logrado. Pero soy feliz y me siento muy privilegiado por todo lo que hicimos hasta ahora", prosiguió.

Por otra parte, el bicampeón del mundo aseguró que "no" estaba "aburrido" en la Fórmula 1, pero que se ha convertido en un deporte "predecible". "Es donde todos soñamos llegar, pero es verdad que en los últimos años es algo predecible", dijo. "Esta es la séptima carrera, hay 21, y todos sabemos lo que va a pasar. Puedes jugar al baloncesto, vivir una noche mágica y anotar 40 puntos y ganar el partido", comparó.

"Hay favoritos para el Mundial, pero no se puede garantizar si ganará Alemania, España o Brasil, pero aquí todos pueden garantizar que Mercedes o Ferrari ganarán el campeonato, y esto es muy triste para el deporte", concluyó.