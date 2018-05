Adrián Hernández: "El Atlético Baleares es un club que apetece"

, ha explicado Adrián Hernández, primer fichaje del Atlético Baleares para la temporada 2018-19 , sobre su llegada al club palmesano.

Adrián, que ha jugado las últims tres campañas en el Burgos, no es un desconocido ni para el Atlético Baleares ni para el técnico, Manix Mandiola. "Conozco al entrenador, lo he tenido y he hablado con él y eso ha ayudado un poco. Lo tuve el año pasado en una situación parecida y nos salvamos a última hora. Pero ya llevaba conversaciones con Patrick [Messow, el director deportivo] para venir de otros años", ha indicado Adrián, de 26 años y que coincidió con el técnico.vasco en el Burgos.

"Puedo aportar trabajo, compromiso, soy un chico muy serio que dejo todo en el campo; no diré cifras de goles que voy a meter, pero sí que habrá compromiso hasta el final. La posición de delantero es complicada, me defino con un buen juego de espaldas, me desmarco, caigo a banda, me asocio bien", se ha definidio Adrián, que antes de su presentación este mediodía en Son Malferit, ha pasado la revisión médica en el Hospital Sant Joan de Déu de Palma.

"Este grupo es diferente, yo tengo experiencia en el I y II, que son más físicos, pero aportando mi experiencia en Las Palmas creo que puedo aportar cosas al equipo", ha añadido Adrián Hernández, que en 165 partidos en Segunda B ha sumado 45 goles. "Hay un proyecto muy bueno y vamos a ir partido a partido y sin objetivos al principio y ya se verá dónde estaremos colocados", ha concluido el delantero canario..



Patrick Messow

"Estamos contentos por este fichaje. Fue más o menos fácil, porque el míster lo conocía y ya habíamos tenido contacto con él otros años y nos hemos puesto de acuerdo para ficharlo", ha explicado el director deportivo, Patrick Messow.

"Va a aportar mucho, ha marcado más de 40 goles las últimas temporadas, corre y lucha mucho. Es otro perfil diferente, pero van a venir más jugadores seguro aunque es temprano", ha señalado Messow, que ha reconocido que trabajan con celeridad para no perder objetivos: "Estamos trabajando en más cosas, siempre queremos tener la plantilla cerrada lo antes posible, dejando una o dos fichas libres, pero trabajar bien en la pretemporada".

"El míster participa en la planificación, pero la plantilla la hará el club junto con el míster, claro", ha señalado el director deportivo, que no ha querido profundizar sobre la renovación de Xisco Hernández: "Estamos en contacto con su representante y cuando tengamos noticias las daremos a conocer, no se trata de ser optimista ni pesimista". "Sí creo que anunciaremos alguna otra renovación pronto", ha concluido.