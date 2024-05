Del somni a reunir 11.000 persones: això és Kais Fest

Els germans Kaaubos de l'Horta, Caubós de malnom, són dos apassionats de la música des de molt joves. En Tomeu, en setze anys, es comprà una taula de música i engrescà al seu germà Xavi. Començaren animant aniversaris, tocant a bars de pobles, fins que els telefonaven de diferents llocs de tota l'illa. Els altres dos components, Indentical Souls, els DJ Lolo García i Andreu González, són de la mateixa colla d'amics de Felanitx. Amb catorze i quinze anys començaren amb la curiositat per la taula de mescles.

El 2019, tots quatre coincidien molt sovint i sorgí una germanor «molt guapa». Agafaren força i decidiren emprendre un projecte conjunt: Kais Fest. «Ho trobàvem tot igual, del mateix estil i volíem emprendre un projecte diferent i que, en aquell moment, no fos conegut».

«Quan sortíem no trobàvem res especial i consideràvem que la nostra gent mereixia alguna cosa més, volíem crear el festival dels nostres somnis, per nosaltres, per ser-hi i per actuar. Amb efectes especials, escenaris dissenyats per nosaltres, el que teníem al cap fer-ho dins les nostres possibilitats, tenint cura i control de tot perquè fos un gran espectacle».

Però la Covid truncà el seu somni i, fins dos anys més tard, no dugueren a tema la idea principal. El primer esdeveniment se celebrà a una sala del restaurant Son Colom de Felanitx. L'aforament era d'unes 300 persones i al segon esdeveniment doblaren l'assistència. L'organització, la producció, la decoració pròpia i la gran acollida esdevingué a traslladar la producció a un espai obert.

El primer Kais Fest va ser dia onze de juny del 2022: el prepararen en vint dies i varen assistir 1500 persones. Introduïren el Showkais, un format més especial i comptaren amb la participació de diversos DJ locals i la Batucada de Santanyí.

«El Kais Fest és especial perquè volem vendre l'experiència i no tant l'artista. No escatimem en serveis per la comoditat dels assistents». Kais Fest s'ha convertit en un segell únic, en una marca d'identitat arreu de l'illa gràcies als criteris que utilitzen a l'hora d'organitzar, programar, coordinar i gestionar els seus esdeveniments.

La línia del festival del 2023 els hi posicionaren a l'àmbit nacional, amb un total de tretze mil assistents.

Enguany, Kais Fest té programats sis grans esdeveniments a Mallorca: dia 7 i 8 de juny a Santanyí, dia 5 i 6 de juliol a Porreres i dia 2 i 3 d'agost a Portocolom. Aquest 2024 volien centrar-se a fer alguna cosa potent durant l'estiu i arribar a un públic més ampli amb altres registres musicals per crear un concepte nou. El dissabte continuarà amb la línia de música urbana i el divendres es podrà gaudir de concerts amb grups emergents locals i de renom com ara Nil Moliner, La Pegatina, Dinamo, La vereda i Black Cats.

Dia 23 de maig, Idò! s’unirà al reconegut festival de música per celebrar una taula rodona, un concert i una picada de producte local al Club Diario de Mallorca (entrada gratuïta amb prèvia inscripció a la web de club.diariodemallorca.es).

Kais Fest és dedicació i cura, per això es mantenen fermament responsables realitzant tots els seus esdeveniments amb impacte zero pel medi ambient i lliure d'agressions sexistes; donen suport a iniciatives socials; i, per damunt de tot, s'esforcen per fer d'aquests grans actes, deu hores de completa diversió a través del que més els agrada, la música.