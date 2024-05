Mallorca Film Commission organiza una ruta de localizaciones para profesionales de Hollywood

Mallorca Film Commission coorganiza estos días en la isla un scouting (búsqueda de localizaciones para rodajes cinematográficos) para seis importantes localizadores estadounidenses que se han desplazado hasta Mallorca.

Los profesionales, con gran experiencia en gestión de rodajes y con grandes proyectos en sus carreras, han recorrido localizaciones públicas y privadas; Palma y alrededores, espectaculares tramos de la Serra de Tramuntana desde Andratx y Calvià hasta Pollença, incluyendo Sóller, Torrent de Pareis, o la carretera del Nus de sa Corbata, entre muchas otras.

Los participantes

Se trata de una acción que supondrá un impacto muy positivo para futuros proyectos audiovisuales en Mallorca, debido al prestigio internacional de los participantes. Concretamente, se trata de J.J. Levine, con amplia experiencia en televisión, largometrajes, publicidad, vídeos musicales y nuevos medios. Ha participado en proyectos como: A kiss at midnight (2008), My Name Is Khan (2010), The Muppets (2011), Power Rangers short film (2015), The Mayor (2017), The Eternels (2021).

También participa Jennifer Lyne, una location manager que cuenta con créditos en la producción de dos largometrajes. Gracias a su experiencia, ha buscado localizaciones para más de treinta largometrajes y programas de televisión.

Julie Hannum, location manager y productora trabaja principalmente en Los Ángeles, Honolulu y Miami. Ganó el premio “Localizaciones destacadas en un largometraje contemporáneo - Tenet (Warner Bros.)” y es conocida por proyectos como Pirates of the Caribbean: the fountain of youth (2011), Tenet (2020), Dune (2021), The white Lotus (2021), The mother (2023), Murder Mystery II (2023.

Además, también se encuentra Douglas Dresser, localizador y director de producción, con más de 20 años de experiencia, y que ha participado en proyectos como Kill Bill: Volumen I (2003) o Los juegos del hambre (2012).

Por último, están presentes Sam Hutchins, que ha trabajado en la producción cinematográfica, y se le conoce por trabajos como How to Lose a Guy in 10 Days (2003) o The 4 fantastics (2007), y Bill Doyle, que ha trabajado como productor para el director David Fincher desde 2016.

La industria audiovisual ayuda a diversificar la economía de Mallorca, y aporta una perspectiva que fomenta el respeto por los paisajes. Supone también una fuente de talento creativo y técnico, y un canal donde se transmiten tradiciones y cultura. Y este es el motivo por el que se apoyan activamente algunos de los scoutings internacionales que se realizan en la isla como este, en esta ocasión en colaboración con Palma Pictures.