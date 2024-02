Tony Veny: «Cualquier batalla hecha con poesía es hermosa y está destinada a triunfar»

La distància que ens argolla es el título del nuevo libro de Toni Veny (Palma, 1969), autor que tras años alejado de la escritura se reencontró con ella en 2022 con el poemario Si algun dia vens. 30 poemes de tardor, una obra con la que aprendió «a hablar a través de la escritura, a romper barreras que yo mismo me había impuesto. Creo que es importante que no quede nada sin decirse. Las oportunidades perdidas no vuelven», sostiene.

En esta nueva obra, «el lector encontrará una continuación natural de mi primer libro, Si algún dia véns, ya que mi escritura surge de manera natural siguiendo el devenir de mis circunstancias personales».

En La distància que ens argolla, Veny habla sobre «la inexorabilidad del paso del tiempo y sobre cómo esto va llenando nuestras vidas de pérdidas y ausencias. De cómo gestionar los duelos, el dolor y la tristeza con amor a través del recuerdo. Recordar es la más alta forma de amar a los que ya no están».

Asfixiado por «los miedos y las dudas», confiesa que como sentimientos inherentes al ser humano que son, su manera de «gestionarlos y exorcizarlos es a través de la escritura».

«No todo está perdido, hay gente a la que le sigue interesando la poesía, lo que me resulta maravillosamente esperanzador», afirma.

Con motivo de su estreno en la poesía, Veny recordaba en 2022 que el Mediterráneo era un tema recurrente en sus poemas. Hoy, considera que Mallorca es «una isla hermosa e incido en que la insularidad nos da un carácter especial y nos predispone a una creación artística bañada de luz y de mar» pero aun así «le reprocho, y no sólo a Mallorca, el estar instalados en una sociedad conformista, donde se hace bandera de la mala educación y la incultura y los mayores referentes son deportistas o comunicadores de los medios masivos. Admiro a la gente que apuesta por la cultura alternativa, no subvencionada. Son valientes y luchadores. Una lucha en la que todos los que amamos la cultura deberíamos estar involucrados», reflexiona.

De su editorial, Neopàtria, destaca a su responsable, «otro valiente, Antoni M. Bonet», que desde su pequeña editorial «da voz a autores desconocidos y minoritarios. Es difícil abrirse paso de la nada a las editoriales que publican en catalán, ya que la repercusión es mínima y los autores noveles se encuentran muchas puertas cerradas».

«Vivimos tiempos muy tristes. Apenas quedan salas de conciertos, la poesía apenas vende, no hay movimiento cultural fuera de los circuitos subvencionados… Es nuestro trabajo como creadores luchar por intentar acercar cualquier tipo de belleza a la gente y que ésta se interese por la cultura en todas sus formas. Una de las formas de luchar contra todo lo establecido es a través de la educación y la cultura. Como poeta pienso que cualquier batalla hecha con poesía es hermosa y está destinada a triunfar», expresa.